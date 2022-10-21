تفاصيل الحالة الصحية لـ طفل القصيم

كشف والد طفل القصيم، الذي سقط بخزان صرف صحي تفاصيل حالته الصحية.

شاب ينقذ طفل سقط في خزان صرف صحي ويعيده للحياة.. يوسف العتيبي أبو غيث (والد الطفل) يروي تفاصيل الواقعة ويكشف عن الحالة الصحية لنجله بعد عملية انقاذه @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bQW1OLL0G5 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 20, 2022

وقال والد الطفل في مداخلة هاتفية ببرنامج يا هلا المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن ابنه في تحسن وخرج من المستشفى بعد 3 أيام منهم يومان في العناية المركزة، موجها شكره للمواطن الذي أنقذه وأجرى له الإسعافات الأولية قبل الذهاب للمستشفى.

تفاصيل الحادثة

وعن تفاصيل سقوطه، أوضح أن الخزان الذي سقط فيه طوله يصل إلى 5 أمتار تقريبًا،

بدوره، تحدث عبدالله العضياني شقيق منقذ الطفل، كاشفًا أنهم سمعوا صوت صراخ، وقام شقيقه بالنزول إلى الخزان وانتشل الطفل، ومن ثم قام هو بعمل الإسعافات الأولية قبل مجيء الهلال الأحمر.

وتعود الواقعة عندما كان الطفل غيث يسير بجانب والدته أثناء خروجها لتفريغ نفايات المنزل، وذهب للهو فوق غطاء خزان صرف صحي وسقط داخله.

واستنجدت الأم؛ فسارع إليها قريبها خالد منصور العضياني، وهبط داخل الخزان، ونجح في إنقاذ الطفل.