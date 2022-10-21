تفاصيل الحالة الممطرة الأولى لوسم هذا العام

كشف خبير الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن الحالة الممطرة الأولى لوسم 1444هـ بدأت أمس على أجزاء من مناطق الأطراف الشمالية لمنطقتي تبوك والحدود الشمالية.

ما زالت مستمرة

وأشار إلى أن هذه الحالة الممطرة ما زالت مستمرة وهي في هذه الساعة 6:30 صباح اليوم الجمعة 25 ربيع أول 1444هـ تؤثر على أجزاء من المملكة والأردن ومصر، متوقعًا المزيد من الأمطار.

وجاء ذلك عبر حساب الحصيني بموقع تويتر إذ كتب:”الحالة الممطرة الأولى لوسم 1444هـ بدأت البارحة على أجزاء من مناطق الأطراف الشمالية لمنطقتي تبوك والحدود الشمالية وما زالت مستمرة وهي في هذه الساعة 6:30 صباح اليوم الجمعة 25 ربيع أول 1444هـ تؤثر على أجزاء من الخليج والأردن ومصر ومتوقع – إن شاء الله -مزيد من الأمطار”.