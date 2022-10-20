تفاصيل الكسوف الجزئي للشمس الثلاثاء القادم

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن كامل مناطق المملكة تشهد كسوفًا جزئيًا للشمس يوم الثلاثاء المقبل.

من جانب آخر، أوضح مركز طقس العرب تفاصيل الكسوف الجزئي للشمس الذي ستشهده المملكة خلال ساعات الظُهر في مختلف المناطق بالمملكة يوم 25 أكتوبر الجاري.

الحسابات الفلكية بينت أنَّ كسوف الشمس المُنتظر سوف يُشاهد بنسب جيدة تتراوح ما بين 20% و 40%خلال ساعات الظهر، في مُختلف مناطق المملكة، وفقا لمركز طقس العرب.