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بعد رسائل التهنئة من أصدقائهما

تفاصيل عقد زواج طارق صبري وشيري عادل

2022-10-28 الساعة 3:24
تفاصيل عقد زواج طارق صبري وشيري عادل
المواطن - متابعة

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عقد الفنان المصري طارق صبري قرانه على زميلته الفنانة المصرية شيري عادل، وسط حضور عدد من أصدقائهما.

ولم يعلن الطرفان عن الخبر بشكل رسمي، لكن انتشرت خلال الساعات الماضية رسائل التهنئة من بعض أصدقاء العروسين الذين حرصوا على نشر صورهم معهما.

حفل زفاف 

ولم يتحدد موعد حفل الزفاف، لكن من المرجح أن يكون قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لما أعلنه موقع “في الفن” المصري.

تهاني للعروسين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع نبأ عقد قران طارق صبري وشيري عادل، معربين عن سعادتهم لهما، متمنين لهما التوفيق والسعادة في حياتهما الجديدة.

فيما نشرت الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز صورة رفقة العروسين، وعلقت: “ألف مبروك يا حبايبي، ربنا يسعدكم يا رب”.

بعد ذلك، نشرت الفنانة شيري عادل صورًا وعدد من تهنئات أصدقائها بعقد قرانها على طارق صبري أمس الخميس، لتؤكد الخبر.

أعمال طارق صبري

يذكر أن آخر أعمال طارق صبري كان مسلسل “الاختيار 2” الذي عُرض برمضان 2021، أما شيري عادل فشاركت مؤخرًا في المسلسل الإذاعي “هاني موون” من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وسوسن بدر ومحمود حافظ.

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