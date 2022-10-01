تفاصيل عقوبات عدم التقديم على ترخيص موثوق

ترخيص إلزامي:

ويعتبر “موثوق” خدمة تتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر الترخيص إلزاميًّا لمزاولة الإعلانات للأفراد. وكانت هيئة الإعلام المرئي والمسموع حددت مهلة لسريان القرار، مطالبة الأفراد ممارسي هذا النشاط بالحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (إعلام) قبل تاريخ 01/ 10/ 2022 تجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية.

الالتزام بالشروط:

أوضح المحامي إبراهيم الحسين العقوبات على المعلن إذا لم يقدم على ترخيص موثوق، وأكد أن المعلن إذا لم يقدم الترخيص اللازم يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال حتى لو كنت من صغار المعلنين.وبدأ سريان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي “موثوق”. وقالت الهيئة عبر حسابها بموقع “تويتر” في إعلان ضمني عن بدء التفعيل: “إعلانك موثوق”.وتضمنت اللائحة وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات، بما فيها التصنيف العمري.