تفاصيل عقوبات عدم التقديم على ترخيص موثوق

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وبدأ سريان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي “موثوق”. وقالت الهيئة عبر حسابها بموقع “تويتر” في إعلان ضمني عن بدء التفعيل: “إعلانك موثوق”.
ماهي العقوبات على المعلن إذا لم يقدم على ترخيص #موثوق في #السعودية ؟https://t.co/KMK0VuRLvN pic.twitter.com/9yD1MW9d7d— ⚖ إبراهيم الحسين (@ibrheem99) October 1, 2022