تفاصيل مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية

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فيديو | وكيل إدارة المشاريع في أمانة الرياض م. محمد الوابلي: سيضم مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية المتحف النباتي للحقب التاريخية وتنوع الأشجار بأكثر من 160 ألف شجرة#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/xsKQ5z84NX— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 15, 2022