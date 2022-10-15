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يضم المتحف النباتي للحقب التاريخية

تفاصيل مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية

2022-10-15 الساعة 10:54
تفاصيل مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية
المواطن - الرياض

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كشف وكيل إدارة المشاريع في أمانة الرياض، محمد الوابلي، عن تفاصيل مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية.

أهمية المشروع

قال محمد الوابلي: إن أهمية المشروع تكمن في أنه ذو قيمة مضافة وأيقونة مميزة ستضاف إلى مدينة الرياض.

160 ألف شجرة

أوضح وكيل إدارة المشاريع في أمانة الرياض، أن المشروع سيضم المتحف النباتي للحقب التاريخية، حيث سيتم تنوع الأشجار والشجيرات بأكثر من 160 ألف شجرة من داخل المملكة وخارجها.

يدعم المبادرات البيئية

لفت الوابلي إلى أنه موقع سياحي ومكان تنزه لمقتادي المكان من داخل مدينة الرياض وخارجها، وسيكون حاضنة علمية لطلاب المدارس والمهتمين بالبحوث العلمية، بالإضافة إلى أن المشروع يملك أهمية بيئية يساهم في دعم مبادرات المملكة البيئية والمناخية.
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