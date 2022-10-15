فيديو | وكيل إدارة المشاريع في أمانة الرياض م. محمد الوابلي: سيضم مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية المتحف النباتي للحقب التاريخية وتنوع الأشجار بأكثر من 160 ألف شجرة#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/xsKQ5z84NX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 15, 2022

أهمية المشروع

160 ألف شجرة

يدعم المبادرات البيئية

كشف وكيل إدارة المشاريع في أمانة الرياض، محمد الوابلي، عن تفاصيل مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية.قال محمد الوابلي: إن أهمية المشروع تكمن في أنه ذو قيمة مضافة وأيقونة مميزة ستضاف إلى مدينة الرياض.أوضح وكيل إدارة المشاريع في أمانة الرياض، أن المشروع سيضم المتحف النباتي للحقب التاريخية، حيث سيتم تنوع الأشجار والشجيرات بأكثر من 160 ألف شجرة من داخل المملكة وخارجها.لفت الوابلي إلى أنه موقع سياحي ومكان تنزه لمقتادي المكان من داخل مدينة الرياض وخارجها، وسيكون حاضنة علمية لطلاب المدارس والمهتمين بالبحوث العلمية، بالإضافة إلى أن المشروع يملك أهمية بيئية يساهم في دعم مبادرات المملكة البيئية والمناخية.