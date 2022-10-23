تفاصيل وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

يواصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، تلقي طلبات شغل 153 وظيفة متنوعة للعمل في الرياض والمدينة المنورة وجدة.

تفاصيل الوظائف

وتشمل الوظائف المعلن عنها (41) وظيفة إدارية و (54) وظيفة لا تتطلب الخبرة.

والوظائف المتاحة للرجال والنساء حملة الثانوية فما دون، والدبلوم، والبكالوريوس فأعلى وفق المسميات التالية، على أن يتم التقديم من خلال الرابط