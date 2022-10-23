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للرجال والنساء في عدة تخصصات

تفاصيل وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

2022-10-23 الساعة 5:23
تفاصيل وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي
المواطن - الرياض

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يواصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، تلقي طلبات شغل 153 وظيفة متنوعة للعمل في الرياض والمدينة المنورة وجدة.

تفاصيل الوظائف

وتشمل الوظائف المعلن عنها (41) وظيفة إدارية و (54) وظيفة لا تتطلب الخبرة.
والوظائف المتاحة للرجال والنساء حملة الثانوية فما دون، والدبلوم، والبكالوريوس فأعلى وفق المسميات التالية، على أن يتم التقديم من خلال الرابط

الوظيفة الإدارة/القسم الفرع صالح لغاية

وظائف الرياض

مساعد إداري ثانٍ

 إدارة الشؤون الطبية والسريرية الرياض 31/10/2022
منسق إداري أول إدارة سلسلة الأمداد والتموين الرياض 03/11/2022
ممرض الممارسة المتقدمة التوظيف والمحافظة على الممرضين الرياض 10/12/2022
تقني تخدير تخدير زراعة الأعضاء الرياض 06/11/2022
استشاري مساعد طب وجراحة العيون طب العيون الرياض 27/10/2022
استشاري مساعد، زراعة الكبد للبالغين زراعة الجهاز الهضمي والكبد للبالغين الرياض 17/01/2023
استشاري مساعد التخدير تخدير زراعة الأعضاء الرياض 03/12/2022
استشاري مساعد التخدير التخدير العام الرياض 19/11/2022
استشاري مساعد، الرعاية المركزة استشاريو طب الرعاية الحرجة الرياض 19/12/2022
استشاري مساعد، الرعاية المركزة استشاريو طب الرعاية الحرجة الرياض 14/12/2022
استشاري مساعد، الجهاز الهضمي إعادة تأهيل الأمعاء الدقيقة الرياض 18/01/2023
استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية للبالغين الرياض 04/01/2023
استشاري مساعد، طب الأورام طب الأورام الرياض 26/12/2022
مساعد استشاري، أمراض الدم /لأورام الأطفال زراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي الرياض 03/11/2022
استشاري مساعد، زراعة الكبد للأطفال زراعة الجهاز الهضمي والكبد للأطفال الرياض 04/01/2023
مساعد رئيس تمريض العناية المركزة للمواليد الرياض 03/11/2022
عالم أبحاث مساعد إدارة الإحصاءات الحيوية والوبائيات والحوسبة العلمية الرياض 18/01/2023
مساعد مشرف / إدارة الاسكا وحدة المهام /مكتب المساعدة الرياض 31/10/2022
استشاري مشارك، زراعة الرئة زراعة الرئة للكبار الرياض 06/11/2022
مساعد ميكانيكي سيارات صيانة المعدات الرياض 03/11/2022
أخصائي تقنية قلب وأوعيه دموية مختبر قسطرة القلب الرياض 03/11/2022
نجار ثانٍ النجارة الرياض 30/11/2022
منسق رعاية طبية CARE COORDINATION (Sec)-R الرياض 03/11/2022
المنسق السريري الإشراف على مضادات الميكروبات الرياض 31/10/2022
مهندس أجهزة طبية أول دعم وتقنية الطب الحيوي الرياض 03/11/2022
مدرب سريري (ج-2) جراحة العظام والتجميل الرياض 02/11/2022
مدرب سريري وحدة طب الأورام الرياض 02/11/2022
مدرب سريري جناح جراحة الأطفال (أ-2) الرياض 03/11/2022
مدرب سريري وحدة أمراض الدم (الدور 15( الرياض 02/11/2022
مدرب سريري (ب2) الأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان وطب العيون الرياض 09/01/2023
مدرب سريري (ب-1) طوارئ بالغين الرياض 07/12/2022
اختصاصي سريري عيادة الأطفال الرياض 03/11/2022
اختصاصي سريري (ب-1) طوارئ بالغين الرياض 07/12/2022
أخصائي الامتثال الامتثال الخارجي الرياض 05/11/2022
استشاري علم الأشعة التدخلية الأشعة التداخلية الرياض 02/11/2022
استشاري طب طوارئ البالغين وحدة الطوارئ للبالغين الرياض 06/11/2022
استشاري تخدير تخدير الأطفال الرياض 19/11/2022
استشاري جراحة قلب جراحة القلب للبالغين الرياض 26/12/2022
استشاري جراحة قلب جراحة القلب للأطفال الرياض 19/11/2022
استشاري قلب وحدة أمراض القلب للبالغين الرياض 04/01/2023
استشاري طب أسنان وحدة علاج الجذور واللب للأسنان الرياض 27/10/2022
استشاري طب العائلة طب العائلة الرياض 21/11/2022
استشاري غير متفرغ استشاريو طب الرعاية الحرجة الرياض 03/11/2022
استشاري جهاز هضمي أمراض الجهاز الهضمي الرياض 28/11/2022
استشاري جراحة عامة وأورام مركز الأورام الرياض 25/10/2022
استشاري عيون طب العيون الرياض 25/10/2022
استشاري عيون طب العيون الرياض 09/01/2023
استشاري عيون طب العيون الرياض 25/10/2022
استشاري جراحة الفم والوجه والفكين جراحة الفم والوجه والفكين الرياض 25/10/2022
استشاري جراحة عظام أورام العظام الرياض 03/11/2022
استشاري كلى أطفال أمراض الكلى الرياض 27/12/2022
طباخ ثانٍ خدمات الطعام لكبار الشخصيات الرياض 13/11/2022
طباخ ثانٍ إنتاج خدمات الطعام الرياض 13/11/2022
ممثل أول إدارة علاقات العملاء عمليات إدارة علاقات العملاء الرياض 27/10/2022
ممثل ثاني إدارة علاقات العملاء عمليات إدارة علاقات العملاء الرياض 02/11/2022
ممثل ثاني إدارة علاقات العملاء عمليات إدارة علاقات العملاء الرياض 27/10/2022
عامل حمية خدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد الرياض 03/11/2022
سائق تجمع سائقي النقل الخفيف الرياض 27/10/2022
كهربائي ثانٍ الهندسة الكهربائية الرياض 18/01/2023
معاون بيئي إدارة النفايات الرياض 19/12/2022
مستشار تنفيذي، المخاطر والامتثال المخاطر والالتزام الرياض 04/01/2023
مساعد خدمات الطعام الجناح الشرقي الرياض 02/01/2023
مساعد خدمات الطعام خدمات الطعام للمرضى الرياض 31/12/2022
رئيس تمريض تمريض الجراحة – أ3 جناح طب المسالك البولية والعلاج الإشعاعي والجهاز الهضمي الرياض 07/11/2022
رئيس تمريض التوظيف والمحافظة على الممرضين الرياض 26/10/2022
سكرتير أول مركز الأمراض العصبية الرياض 03/11/2022
سكرتير أول قسم الطب الباطني الرياض 27/10/2022
سكرتير أول شؤون تقنية معلومات الرعاية الصحية الرياض 25/10/2022
سكرتير ثان إدارة الشؤون الطبية والسريرية الرياض 31/10/2022
سكرتير ثان توظيف الأطباء الرياض 31/10/2022
سكرتير ثان إدارة مركز القلب الرياض 25/10/2022
عامل نظافة عمال النظافة لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال الرياض 09/01/2023
عامل نظافة عمال النظافة الرياض 09/01/2023
عامل نظافة عمال النظافة الرياض 19/12/2022
عامل نظافة عمال النظافة الرياض 26/11/2022
عامل نظافة عمال النظافة الرياض 19/11/2022
عامل نظافة عمال النظافة الرياض 14/11/2022
مشطب داخلي ثان إدارة الدعم التقني الرياض 03/12/2022
مشطب داخلي ثان CARPETS & PAINTING (Unit)-R الرياض 03/12/2022
محلل تقييم الوظائف والتعويضات التعويضات الرياض 02/11/2022
فني مختبر علم الأمراض والطب المخبري لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد الرياض 27/10/2022
فني مختبر جمع العينات الرياض 27/10/2022
أخصائي مختبر تقني ثاني علم السموم الرياض 27/10/2022
مساعد مغسلة المغسلة الرياض 09/01/2023
مساعد صيانة الري الرياض 17/01/2023
مساعد صيانة المشتل الرياض 07/11/2022
مدير قسم التنويم التنويم الرياض 03/11/2022
أخصائي مختبر مختبر مركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال الرياض 27/10/2022
أخصائي مختبر علم السموم الرياض 27/10/2022
أخصائي مختبر الأحياء الدقيقة الرياض 27/10/2022
أخصائي سلامة الأدوية وحدة السلامة الدوائية الرياض 23/10/2022
مراسل إدارة المدفوعات الرياض 23/10/2022
ممرض سريري مركز العلاج الوريدي الرياض 02/11/2022
مشرف تمريض مشرفو التمريض الرياض 09/11/2022
مساعد رعاية مرضى النقل المركزي للمرضى- الإدارة الرياض 27/10/2022
فني رعاية المرضى التوظيف والمحافظة على الممرضين الرياض 02/11/2022
فني رعاية المرضى التوظيف والمحافظة على الممرضين الرياض 27/10/2022
محلل إدارة الأداء إدارة الأداء الرياض 25/10/2022
صيدلاني ثان صيدلية المرضى المنومين الرياض 03/11/2022
صيدلاني ثالث مركز التسريب – مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد الرياض 23/10/2022
مساعد سباك PIPES (Unit)-R الرياض 17/01/2023
زميل دراسات عليا إدارة برنامج الخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة الرياض 31/10/2022
منسق الدراسات العليا للتعليم الطبي الدراسات العليا الطبية الرياض 02/11/2022
منسق الدراسات العليا للتعليم الطبي الدراسات العليا الطبية الرياض 25/10/2022
أخصائي العلاج بالأشعة إدارة العلاج الإشعاعي الرياض 03/11/2022
كبير السكرتاريين مبادرة تحول التجارب السريرية الرياض 03/11/2022
كبير مشغلين المحطات تشغيل المحطات الرياض 25/10/2022
كبير مشرفين الأمن المناوبين خدمات الأمن والسلامة الرياض 03/11/2022
كبير أخصائيي تصوير أشعة الطب النووي خدمات الطب النووي السريري الرياض 25/10/2022
عامل صفائح معدنية ثان SHEET METAL / WELDING (Unit)-R الرياض 03/12/2022
اختصاصي خدمات العقود إدارة خدمات العقود الرياض 01/11/2022
ممرض أول غرف العمليات بالدور الثاني الرياض 03/11/2022
ممرض أول برنامج تطوير الخريجين الجدد الرياض 23/10/2022
مشرف قسم الفوترة والتحصيل الفوترة والتحصيل الرياض 25/10/2022
مشرف تشغيل المخازن الطبية الإمدادات الطبية المعقمة المركزية الرياض 21/11/2022
مشرف، وحدة أبحاث علم الأعصاب وحدة أبحاث علم الأعصاب الرياض 03/11/2022
قائد الفريق، عمليات إدارة علاقات العملاء عمليات إدارة علاقات العملاء الرياض 02/11/2022
قائد الفريق، عمليات إدارة علاقات العملاء عمليات إدارة علاقات العملاء الرياض 27/10/2022
أخصائي تصوير أشعة الطب النووي خدمات الطب النووي السريري الرياض 25/10/2022
منسق التعليم الطبي الجامعي التعليم الطبي الجامعي الرياض 25/10/2022
منجد ثانٍ الأعمال المدنية لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال الرياض 03/12/2022
كاتب جناح إدارة خدمات الرعاية التنفسية الرياض 06/11/2022
كاتب جناح عيادة أمراض القلب للأطفال الرياض 03/11/2022
كاتب جناح الرعاية الصحية المنزلية الرياض 03/11/2022
كاتب جناح تمريض طب العائلة الرياض 03/11/2022
استشاري مساعد، جراحة عامة وأورام جراحة الأورام المدينة المنورة 06/11/2022
استشاري مساعد، الأشعة العامة الأشعة المدينة المنورة 03/11/2022
استشاري مساعد، طب الأورام طب الأورام المدينة المنورة 21/11/2022
استشاري مساعد المواليد طب الأطفال المدينة المنورة 09/01/2023

وظائف المدينة المنورة

رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري

 ADMIN (Sec)-M/PATHOLOGY & LABORATORY MEDICINE (Dpt)-M المدينة المنورة 20/11/2022
استشاري أورام طب الأورام المدينة المنورة 15/11/2022
استشاري نساء وولادة طب النساء والولادة المدينة المنورة 31/10/2022
استشاري جراحة الفم والوجه والفكين طب الأسنان المدينة المنورة 15/11/2022
استشاري أنف وأذن وحنجرة جراحة الأورام المدينة المنورة 26/12/2022
استشاري غدد صماء واستقلاب للأطفال طب الأطفال المدينة المنورة 05/11/2022
استشاري أطفال جهاز الهضمي طب الأطفال المدينة المنورة 04/12/2022
استشاري دم وأورام أطفال طب الأطفال المدينة المنورة 02/11/2022
استشاري جراحة أطفال جراحة الأورام المدينة المنورة 24/10/2022
استشاري جراحة أطفال جراحة الأورام المدينة المنورة 02/01/2023
محقق أول التحقيقات المدينة المنورة 27/10/2022
مدير, إدارة الحالات CASE MANAGEMENT (Sec)-M المدينة المنورة 02/11/2022

وظائف جدة

رئيس، الأشعة السريرية

 إدارة وحدة الأشعة الإكلينيكية جدة 27/10/2022
مسؤول شؤون تكنولوجيا المعلومات الصحية شؤون تقنية معلومات الرعاية الصحية جدة 31/10/2022
كبير اختصاصيي خدمات العقود خدمات العقود جدة 25/10/2022
مشرف معمل الأسنان مختبر طب الأسنان جدة 24/10/2022

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  • روميساء ابراهيم عمر محمد مسعود

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