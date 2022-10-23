تفاصيل وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

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يواصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، تلقي طلبات شغل 153 وظيفة متنوعة للعمل في الرياض والمدينة المنورة وجدة.
وتشمل الوظائف المعلن عنها (41) وظيفة إدارية و (54) وظيفة لا تتطلب الخبرة.
والوظائف المتاحة للرجال والنساء حملة الثانوية فما دون، والدبلوم، والبكالوريوس فأعلى وفق المسميات التالية، على أن يتم التقديم من خلال الرابط
|الوظيفة
|الإدارة/القسم
|الفرع
|صالح لغاية
|
وظائف الرياض
مساعد إداري ثانٍ
|إدارة الشؤون الطبية والسريرية
|الرياض
|31/10/2022
|منسق إداري أول
|إدارة سلسلة الأمداد والتموين
|الرياض
|03/11/2022
|ممرض الممارسة المتقدمة
|التوظيف والمحافظة على الممرضين
|الرياض
|10/12/2022
|تقني تخدير
|تخدير زراعة الأعضاء
|الرياض
|06/11/2022
|استشاري مساعد طب وجراحة العيون
|طب العيون
|الرياض
|27/10/2022
|استشاري مساعد، زراعة الكبد للبالغين
|زراعة الجهاز الهضمي والكبد للبالغين
|الرياض
|17/01/2023
|استشاري مساعد التخدير
|تخدير زراعة الأعضاء
|الرياض
|03/12/2022
|استشاري مساعد التخدير
|التخدير العام
|الرياض
|19/11/2022
|استشاري مساعد، الرعاية المركزة
|استشاريو طب الرعاية الحرجة
|الرياض
|19/12/2022
|استشاري مساعد، الرعاية المركزة
|استشاريو طب الرعاية الحرجة
|الرياض
|14/12/2022
|استشاري مساعد، الجهاز الهضمي
|إعادة تأهيل الأمعاء الدقيقة
|الرياض
|18/01/2023
|استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي
|أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية للبالغين
|الرياض
|04/01/2023
|استشاري مساعد، طب الأورام
|طب الأورام
|الرياض
|26/12/2022
|مساعد استشاري، أمراض الدم /لأورام الأطفال
|زراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي
|الرياض
|03/11/2022
|استشاري مساعد، زراعة الكبد للأطفال
|زراعة الجهاز الهضمي والكبد للأطفال
|الرياض
|04/01/2023
|مساعد رئيس تمريض
|العناية المركزة للمواليد
|الرياض
|03/11/2022
|عالم أبحاث مساعد
|إدارة الإحصاءات الحيوية والوبائيات والحوسبة العلمية
|الرياض
|18/01/2023
|مساعد مشرف / إدارة الاسكا
|وحدة المهام /مكتب المساعدة
|الرياض
|31/10/2022
|استشاري مشارك، زراعة الرئة
|زراعة الرئة للكبار
|الرياض
|06/11/2022
|مساعد ميكانيكي سيارات
|صيانة المعدات
|الرياض
|03/11/2022
|أخصائي تقنية قلب وأوعيه دموية
|مختبر قسطرة القلب
|الرياض
|03/11/2022
|نجار ثانٍ
|النجارة
|الرياض
|30/11/2022
|منسق رعاية طبية
|CARE COORDINATION (Sec)-R
|الرياض
|03/11/2022
|المنسق السريري
|الإشراف على مضادات الميكروبات
|الرياض
|31/10/2022
|مهندس أجهزة طبية أول
|دعم وتقنية الطب الحيوي
|الرياض
|03/11/2022
|مدرب سريري
|(ج-2) جراحة العظام والتجميل
|الرياض
|02/11/2022
|مدرب سريري
|وحدة طب الأورام
|الرياض
|02/11/2022
|مدرب سريري
|جناح جراحة الأطفال (أ-2)
|الرياض
|03/11/2022
|مدرب سريري
|وحدة أمراض الدم (الدور 15(
|الرياض
|02/11/2022
|مدرب سريري
|(ب2) الأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان وطب العيون
|الرياض
|09/01/2023
|مدرب سريري
|(ب-1) طوارئ بالغين
|الرياض
|07/12/2022
|اختصاصي سريري
|عيادة الأطفال
|الرياض
|03/11/2022
|اختصاصي سريري
|(ب-1) طوارئ بالغين
|الرياض
|07/12/2022
|أخصائي الامتثال
|الامتثال الخارجي
|الرياض
|05/11/2022
|استشاري علم الأشعة التدخلية
|الأشعة التداخلية
|الرياض
|02/11/2022
|استشاري طب طوارئ البالغين
|وحدة الطوارئ للبالغين
|الرياض
|06/11/2022
|استشاري تخدير
|تخدير الأطفال
|الرياض
|19/11/2022
|استشاري جراحة قلب
|جراحة القلب للبالغين
|الرياض
|26/12/2022
|استشاري جراحة قلب
|جراحة القلب للأطفال
|الرياض
|19/11/2022
|استشاري قلب
|وحدة أمراض القلب للبالغين
|الرياض
|04/01/2023
|استشاري طب أسنان
|وحدة علاج الجذور واللب للأسنان
|الرياض
|27/10/2022
|استشاري طب العائلة
|طب العائلة
|الرياض
|21/11/2022
|استشاري غير متفرغ
|استشاريو طب الرعاية الحرجة
|الرياض
|03/11/2022
|استشاري جهاز هضمي
|أمراض الجهاز الهضمي
|الرياض
|28/11/2022
|استشاري جراحة عامة وأورام
|مركز الأورام
|الرياض
|25/10/2022
|استشاري عيون
|طب العيون
|الرياض
|25/10/2022
|استشاري عيون
|طب العيون
|الرياض
|09/01/2023
|استشاري عيون
|طب العيون
|الرياض
|25/10/2022
|استشاري جراحة الفم والوجه والفكين
|جراحة الفم والوجه والفكين
|الرياض
|25/10/2022
|استشاري جراحة عظام
|أورام العظام
|الرياض
|03/11/2022
|استشاري كلى أطفال
|أمراض الكلى
|الرياض
|27/12/2022
|طباخ ثانٍ
|خدمات الطعام لكبار الشخصيات
|الرياض
|13/11/2022
|طباخ ثانٍ
|إنتاج خدمات الطعام
|الرياض
|13/11/2022
|ممثل أول إدارة علاقات العملاء
|عمليات إدارة علاقات العملاء
|الرياض
|27/10/2022
|ممثل ثاني إدارة علاقات العملاء
|عمليات إدارة علاقات العملاء
|الرياض
|02/11/2022
|ممثل ثاني إدارة علاقات العملاء
|عمليات إدارة علاقات العملاء
|الرياض
|27/10/2022
|عامل حمية
|خدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد
|الرياض
|03/11/2022
|سائق
|تجمع سائقي النقل الخفيف
|الرياض
|27/10/2022
|كهربائي ثانٍ
|الهندسة الكهربائية
|الرياض
|18/01/2023
|معاون بيئي
|إدارة النفايات
|الرياض
|19/12/2022
|مستشار تنفيذي، المخاطر والامتثال
|المخاطر والالتزام
|الرياض
|04/01/2023
|مساعد خدمات الطعام
|الجناح الشرقي
|الرياض
|02/01/2023
|مساعد خدمات الطعام
|خدمات الطعام للمرضى
|الرياض
|31/12/2022
|رئيس تمريض
|تمريض الجراحة – أ3 جناح طب المسالك البولية والعلاج الإشعاعي والجهاز الهضمي
|الرياض
|07/11/2022
|رئيس تمريض
|التوظيف والمحافظة على الممرضين
|الرياض
|26/10/2022
|سكرتير أول
|مركز الأمراض العصبية
|الرياض
|03/11/2022
|سكرتير أول
|قسم الطب الباطني
|الرياض
|27/10/2022
|سكرتير أول
|شؤون تقنية معلومات الرعاية الصحية
|الرياض
|25/10/2022
|سكرتير ثان
|إدارة الشؤون الطبية والسريرية
|الرياض
|31/10/2022
|سكرتير ثان
|توظيف الأطباء
|الرياض
|31/10/2022
|سكرتير ثان
|إدارة مركز القلب
|الرياض
|25/10/2022
|عامل نظافة
|عمال النظافة لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال
|الرياض
|09/01/2023
|عامل نظافة
|عمال النظافة
|الرياض
|09/01/2023
|عامل نظافة
|عمال النظافة
|الرياض
|19/12/2022
|عامل نظافة
|عمال النظافة
|الرياض
|26/11/2022
|عامل نظافة
|عمال النظافة
|الرياض
|19/11/2022
|عامل نظافة
|عمال النظافة
|الرياض
|14/11/2022
|مشطب داخلي ثان
|إدارة الدعم التقني
|الرياض
|03/12/2022
|مشطب داخلي ثان
|CARPETS & PAINTING (Unit)-R
|الرياض
|03/12/2022
|محلل تقييم الوظائف والتعويضات
|التعويضات
|الرياض
|02/11/2022
|فني مختبر
|علم الأمراض والطب المخبري لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد
|الرياض
|27/10/2022
|فني مختبر
|جمع العينات
|الرياض
|27/10/2022
|أخصائي مختبر تقني ثاني
|علم السموم
|الرياض
|27/10/2022
|مساعد مغسلة
|المغسلة
|الرياض
|09/01/2023
|مساعد صيانة
|الري
|الرياض
|17/01/2023
|مساعد صيانة
|المشتل
|الرياض
|07/11/2022
|مدير قسم التنويم
|التنويم
|الرياض
|03/11/2022
|أخصائي مختبر
|مختبر مركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال
|الرياض
|27/10/2022
|أخصائي مختبر
|علم السموم
|الرياض
|27/10/2022
|أخصائي مختبر
|الأحياء الدقيقة
|الرياض
|27/10/2022
|أخصائي سلامة الأدوية
|وحدة السلامة الدوائية
|الرياض
|23/10/2022
|مراسل
|إدارة المدفوعات
|الرياض
|23/10/2022
|ممرض سريري
|مركز العلاج الوريدي
|الرياض
|02/11/2022
|مشرف تمريض
|مشرفو التمريض
|الرياض
|09/11/2022
|مساعد رعاية مرضى
|النقل المركزي للمرضى- الإدارة
|الرياض
|27/10/2022
|فني رعاية المرضى
|التوظيف والمحافظة على الممرضين
|الرياض
|02/11/2022
|فني رعاية المرضى
|التوظيف والمحافظة على الممرضين
|الرياض
|27/10/2022
|محلل إدارة الأداء
|إدارة الأداء
|الرياض
|25/10/2022
|صيدلاني ثان
|صيدلية المرضى المنومين
|الرياض
|03/11/2022
|صيدلاني ثالث
|مركز التسريب – مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد
|الرياض
|23/10/2022
|مساعد سباك
|PIPES (Unit)-R
|الرياض
|17/01/2023
|زميل دراسات عليا
|إدارة برنامج الخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة
|الرياض
|31/10/2022
|منسق الدراسات العليا للتعليم الطبي
|الدراسات العليا الطبية
|الرياض
|02/11/2022
|منسق الدراسات العليا للتعليم الطبي
|الدراسات العليا الطبية
|الرياض
|25/10/2022
|أخصائي العلاج بالأشعة
|إدارة العلاج الإشعاعي
|الرياض
|03/11/2022
|كبير السكرتاريين
|مبادرة تحول التجارب السريرية
|الرياض
|03/11/2022
|كبير مشغلين المحطات
|تشغيل المحطات
|الرياض
|25/10/2022
|كبير مشرفين الأمن المناوبين
|خدمات الأمن والسلامة
|الرياض
|03/11/2022
|كبير أخصائيي تصوير أشعة الطب النووي
|خدمات الطب النووي السريري
|الرياض
|25/10/2022
|عامل صفائح معدنية ثان
|SHEET METAL / WELDING (Unit)-R
|الرياض
|03/12/2022
|اختصاصي خدمات العقود
|إدارة خدمات العقود
|الرياض
|01/11/2022
|ممرض أول
|غرف العمليات بالدور الثاني
|الرياض
|03/11/2022
|ممرض أول
|برنامج تطوير الخريجين الجدد
|الرياض
|23/10/2022
|مشرف قسم الفوترة والتحصيل
|الفوترة والتحصيل
|الرياض
|25/10/2022
|مشرف تشغيل المخازن الطبية
|الإمدادات الطبية المعقمة المركزية
|الرياض
|21/11/2022
|مشرف، وحدة أبحاث علم الأعصاب
|وحدة أبحاث علم الأعصاب
|الرياض
|03/11/2022
|قائد الفريق، عمليات إدارة علاقات العملاء
|عمليات إدارة علاقات العملاء
|الرياض
|02/11/2022
|قائد الفريق، عمليات إدارة علاقات العملاء
|عمليات إدارة علاقات العملاء
|الرياض
|27/10/2022
|أخصائي تصوير أشعة الطب النووي
|خدمات الطب النووي السريري
|الرياض
|25/10/2022
|منسق التعليم الطبي الجامعي
|التعليم الطبي الجامعي
|الرياض
|25/10/2022
|منجد ثانٍ
|الأعمال المدنية لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال
|الرياض
|03/12/2022
|كاتب جناح
|إدارة خدمات الرعاية التنفسية
|الرياض
|06/11/2022
|كاتب جناح
|عيادة أمراض القلب للأطفال
|الرياض
|03/11/2022
|كاتب جناح
|الرعاية الصحية المنزلية
|الرياض
|03/11/2022
|كاتب جناح
|تمريض طب العائلة
|الرياض
|03/11/2022
|استشاري مساعد، جراحة عامة وأورام
|جراحة الأورام
|المدينة المنورة
|06/11/2022
|استشاري مساعد، الأشعة العامة
|الأشعة
|المدينة المنورة
|03/11/2022
|استشاري مساعد، طب الأورام
|طب الأورام
|المدينة المنورة
|21/11/2022
|استشاري مساعد المواليد
|طب الأطفال
|المدينة المنورة
|09/01/2023
|
وظائف المدينة المنورة
رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري
|ADMIN (Sec)-M/PATHOLOGY & LABORATORY MEDICINE (Dpt)-M
|المدينة المنورة
|20/11/2022
|استشاري أورام
|طب الأورام
|المدينة المنورة
|15/11/2022
|استشاري نساء وولادة
|طب النساء والولادة
|المدينة المنورة
|31/10/2022
|استشاري جراحة الفم والوجه والفكين
|طب الأسنان
|المدينة المنورة
|15/11/2022
|استشاري أنف وأذن وحنجرة
|جراحة الأورام
|المدينة المنورة
|26/12/2022
|استشاري غدد صماء واستقلاب للأطفال
|طب الأطفال
|المدينة المنورة
|05/11/2022
|استشاري أطفال جهاز الهضمي
|طب الأطفال
|المدينة المنورة
|04/12/2022
|استشاري دم وأورام أطفال
|طب الأطفال
|المدينة المنورة
|02/11/2022
|استشاري جراحة أطفال
|جراحة الأورام
|المدينة المنورة
|24/10/2022
|استشاري جراحة أطفال
|جراحة الأورام
|المدينة المنورة
|02/01/2023
|محقق أول
|التحقيقات
|المدينة المنورة
|27/10/2022
|مدير, إدارة الحالات
|CASE MANAGEMENT (Sec)-M
|المدينة المنورة
|02/11/2022
|
وظائف جدة
رئيس، الأشعة السريرية
|إدارة وحدة الأشعة الإكلينيكية
|جدة
|27/10/2022
|مسؤول شؤون تكنولوجيا المعلومات الصحية
|شؤون تقنية معلومات الرعاية الصحية
|جدة
|31/10/2022
|كبير اختصاصيي خدمات العقود
|خدمات العقود
|جدة
|25/10/2022
|مشرف معمل الأسنان
|مختبر طب الأسنان
|جدة
|24/10/2022
روميساء ابراهيم عمر محمد مسعود
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