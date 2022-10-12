تفاصيل وموعد إطلاق موسم الرياض 2022

عروض استثنائية:

فعاليات خيالية:

مناطق مجانية:

أعلنَ معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ – اليوم – موعدَ إطلاق موسم الرياض 2022، تحت شعار “فوق الخيال”، حيث تبدأ فعالياته في الـ21 من أكتوبر الجاري بحفل عالمي يضمُّ عرضًا لسيرك دو سوليه. وأوضحَ آل الشيخ، أن الموسم الجديد يضمَّ 15 منطقة، تتميَّز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضمُّ ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثَّل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.وتضمُّ منطقة “بوليفارد وورلد” التي تشهد في موسم الرياض 2022 أول افتتاح لها، أكبرَ بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميَّزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبرهيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وجارتها “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.أما منطقة “بوليفارد رياض سيتي” التي واكبت المواسم الماضية، فتتميَّز هذا العام بتطورات عديدة، من أبرزها استحداث 12 مطعمًا ومقهى جديدًا، إضافةً إلى 25 مسرحية عربية وعالمية، منها 7 مسرحيات سعودية، أبرزها مسرحيات الفيلسوف يوسف الثنيان، والسهم الملتهب ماجد عبدالله، إضافةً إلى مجموعة من الحفلات الأسبوعية. وأبانَ معاليه أن منطقة “ونتر وندر لاند” تعود هذا العام بخمسة ألعاب جديدة، إلى جانب تجارب متنوعة تتيح لسكان العاصمة وزوارها استكشاف خيارات جديدة ومميَّزة، في حين تحتضن منطقة “المربع” 8 مطاعم عالمية، وتوفر منطقة “رياض سكاي” لاونجات تعانق السحاب لتناول أصناف مميَّزة من المشروبات والوجبات. وتتميَّز منطقة “فيا رياض” بتشكيلة استثنائية من المطاعم والمقاهي، وفندق من فئة خمس نجوم يأتي لأول مرة في المملكة، وسبع قاعات سينما تضمُّ خيارات عرض متنوعة، كما تتمتع المنطقة بتصاميم معمارية على الطراز السلماني تتناغم فيها مجموعة من المحال التجارية العالمية والحصرية. ويضمُّ الموسمُ عددًا من المعارض المجهزة لجميع الزوار من العائلات والأطفال والأفراد، تتمثَّل في معرض الألعاب، وورش، وأنا عربية، والعطور، والسيارات، والأنمي، وبلاك هات.ويستحدث الموسم ضمن فعالياته لهذا العام “رياض زوو” التي تمثل واحدة من أبرز الحدائق العالمية للحيوانات باحتوائها أكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة، كما يحتوي الموسم على عدة مفاجآت بمنطقتي “لتل رياض” و”ذا جروفز” في حي السفارات، إضافةً إلى “فانفاستفال” بمرسول بارك،التي تتسع لأكثر من 20 ألف من جماهير كأس العالم لكل مباراة، وتضم معرضًا للاعب مارادونا، ومعرضًا لنادي نيوكاسل الإنجليزي.وتعدُّ منطقة “إماجينيشن بارك” وجهةً ترفيهية حيوية تقام فعالياتها في حي الرحاب غرب الرياض، كما أنها منطقة مخصصة لتجارب ألعاب تحاكي أشهر الأفلام وتصاميمها وعروضها الحية. كما يحتوي الموسم على مجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، وعروض سيرك دو سوليه العالمية، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية.ونوَّه رئيسُ الهيئة العامة للترفيه إلى وجود عدد من المناطق المجانية بالموسم، مثل منطقة “حديقة السويدي”، و”قرية زمان”، و”سوق الزل”، وعدد من الفعاليات التي تستقطب جميع الزوار من العائلات والأفراد والأطفال وكبار السن. ويتميَّز موسم الرياض 2022، بتقديمه مزيجًا حصريًّا من التشويق والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنةً كبرى ووجهةً مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلًا عن الإسهام في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى المنطقة والعالم.