تفاصيل وموعد إطلاق موسم الرياض 2022

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أما منطقة “بوليفارد رياض سيتي” التي واكبت المواسم الماضية، فتتميَّز هذا العام بتطورات عديدة، من أبرزها استحداث 12 مطعمًا ومقهى جديدًا، إضافةً إلى 25 مسرحية عربية وعالمية، منها 7 مسرحيات سعودية، أبرزها مسرحيات الفيلسوف يوسف الثنيان، والسهم الملتهب ماجد عبدالله، إضافةً إلى مجموعة من الحفلات الأسبوعية. وأبانَ معاليه أن منطقة “ونتر وندر لاند” تعود هذا العام بخمسة ألعاب جديدة، إلى جانب تجارب متنوعة تتيح لسكان العاصمة وزوارها استكشاف خيارات جديدة ومميَّزة، في حين تحتضن منطقة “المربع” 8 مطاعم عالمية، وتوفر منطقة “رياض سكاي” لاونجات تعانق السحاب لتناول أصناف مميَّزة من المشروبات والوجبات. وتتميَّز منطقة “فيا رياض” بتشكيلة استثنائية من المطاعم والمقاهي، وفندق من فئة خمس نجوم يأتي لأول مرة في المملكة، وسبع قاعات سينما تضمُّ خيارات عرض متنوعة، كما تتمتع المنطقة بتصاميم معمارية على الطراز السلماني تتناغم فيها مجموعة من المحال التجارية العالمية والحصرية. ويضمُّ الموسمُ عددًا من المعارض المجهزة لجميع الزوار من العائلات والأطفال والأفراد، تتمثَّل في معرض الألعاب، وورش، وأنا عربية، والعطور، والسيارات، والأنمي، وبلاك هات.
#مباشر_واس | المؤتمر الصحفي لـ #موسم_الرياض 2022.#واس_عام https://t.co/YHtlw8Ar3W— واس العام (@SPAregions) October 12, 2022
وتعدُّ منطقة “إماجينيشن بارك” وجهةً ترفيهية حيوية تقام فعالياتها في حي الرحاب غرب الرياض، كما أنها منطقة مخصصة لتجارب ألعاب تحاكي أشهر الأفلام وتصاميمها وعروضها الحية. كما يحتوي الموسم على مجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، وعروض سيرك دو سوليه العالمية، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية.
#فيديو_واس | رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يستعرض مناطق #موسم_الرياض 2022.#واس_عام pic.twitter.com/MwFS1rD9SI— واس العام (@SPAregions) October 12, 2022