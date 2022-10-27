تفعيل قطاع سياحة الترفيه والاستجمام

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أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي عبدالله الفاخري أن المملكة تتوسع بشكل كبير في القطاع السياحي ولديها مشاريع ضخمة في هذا المجال وفرص استثمارية واعدة، حققت أرقاماً قياسية بتطوير الكثير من المشاريع.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان ” تفعيل قطاع سياحة الاستجمام والترفيه” ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الثالث، شارك فيها عدد من المسؤولين في القطاع السياحي، مستعرضًا حجم السوق والإمكانات التي يتميز بها السوق السياحي في المملكة الذي نما بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية ودخول المستثمرين المحليين والدوليين في هذا المجال, مبينًا أن المملكة تطبق المعايير العالمية لرأس المال البشري في قطاع السياحة والضيافة.
وبين المتحدثون في الجلسة أن معدلات السفر خلال العام الماضي وصلت إلى 44%، حيث إن ارتفاع معدلات التضخم لم تثنِ الناس عن السفر والترفيه رغم ظروف الجائحة, مبينين أن المملكة لديها رؤية واضحة لقطاع السياحة لأن يكون مسهمًا أساسيًا في الاقتصاد السعودي من خلال التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، الأمر الذي انعكس على قوة البنية التحتية للقطاع.
وتحدثوا عن تجربتهم في الاستثمار في السوق السعودي وعن العقلية التشاركية للقطاع العام وترحيبه بالمستثمرين, لافتين النظر إلى الأفكار والمواهب الموجودة في المملكة التي تعد فرصًا واعدة للاستثمار في مجال الترفيه.