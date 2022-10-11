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ضمن منافسات الشوط الأول

تقدم التعاون ضد أبها بهدف

2022-10-11 الساعة 7:38
تقدم التعاون ضد أبها بهدف
المواطن - الرياض

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد أبها ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد.

التعاون ضد أبها

وبدأت مباراة التعاون ضد أبها المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بشكل سريع، وهدد سكري القصيم المرمى عند الدقيقة 14، قبل أن يطلق ميدران تسديدة قوية مرت بجانب المرمى عند الدقيقة 19.
التعاون ضد أبها
جانب من المباراة – المصدر spl
وكاد الكاميروني لياندر تاوامبا أن يفض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 24، إلا أن تسديدته اصطدمت بالعارضة، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في هز الشباك من رأسية مميزة عند الدقيقة 44.
التعاون وأبها
جانب من المباراة – المصدر spl
وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد في الوقت المتبقي، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة التعاون ضد أبها بتقدم سكري القصيم بهدف.  
دوري روشن السعودي
جانب من المباراة – المصدر spl

الفريقان بالدوري

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، فيما يقع أبها في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط.
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