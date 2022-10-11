تقدم التعاون ضد أبها بهدف

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد أبها ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد.
التعاون ضد أبها
وبدأت مباراة التعاونضد أبها المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بشكل سريع، وهدد سكري القصيم المرمى عند الدقيقة 14، قبل أن يطلق ميدران تسديدة قوية مرت بجانب المرمى عند الدقيقة 19.
وكاد الكاميروني لياندر تاوامبا أن يفض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 24، إلا أن تسديدته اصطدمت بالعارضة، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في هز الشباك من رأسية مميزة عند الدقيقة 44.
وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد في الوقت المتبقي، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة التعاون ضد أبها بتقدم سكري القصيم بهدف.
الفريقان بالدوري
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، فيما يقع أبها في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط.