تقليد بارع لـ الزعاق

أثار مقطع فيديو لأحد الأشخاص الذي يبدو أنه أجنبي، وهو يقلد الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس والفلك، تفاعلًا واسعًا من جانب المغردين.

تقليد الأسلوب

ونشر الزعاق على حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يُظهر رجلاً يقلد بشكل بارع أسلوب خبير الطقس وطريقته خلال تقديم موضوعاته عن الأرصاد والفلك بعرض حركي خفيف.

وقال الرجل في الفيديو: “حرارة خلاص.. الحين إن شاء الله مطر مطر على طول مطر”.

أيقونة عالمية

وأشاد الكثير من متابعي الزعاق بطريقة الرجل، فقال أحد المغردين “ما شاء الله تبارك الله.. صار الزعاق أيقونة عالمية في مجال الطقس والمناخ”، وأضاف آخر: “زعاق باكستان”.

وأكد أحد المغردين أن هذا التقليد يعكس أن أسلوب الزعاق مميز ومقبول عند الجميع، فيما أثنى آخر على الزعاق لتقبله ونشره هذا الفيديو.