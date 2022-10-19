Icon

فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لبرامج الدبلوم الصباحية والمسائية

تقنية خيبر تفتح باب القبول والتسجيل

2022-10-19 الساعة 3:39
تقنية خيبر تفتح باب القبول والتسجيل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة خيبر عن فتح باب القبول والتسجيل لعددٍ من برامج الدبلوم للفترة الصباحية والمسائية، ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث يبدأ التسجيل يوم الأحد القادم الموافق1444/3/27هـ،ويستمر لمدة ستة أيام عبر بوابة “قبولي” بالمؤسسة .

برامج تقنية خيبر

وأوضح عميد الكلية سامي الرشيدي،أن التقديم لمرحلة الدبلوم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، في التخصصات التالية: قسم الحاسب الآلي تخصص”تقنية الدعم الفني”، قسم الميكانيكا تخصص “تقنية الصيانة الميكانيكية.

اختيار التخصص

ودعا الراغبين في التقديم اختيار التخصص المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وسيتم العمل بعد انتهاء فترة التسجيل على استكمال إجراءات قبول المرشحين بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول في الكلية،وستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على هواتفهم المسجلة في الطلب، أو الاستعلام عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه