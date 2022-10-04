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يمكن تفعيل الرقابة الأبوية

تقني: يجب منع استخدام الأطفال لـ تيك توك

2022-10-04 الساعة 10:14
تقني: يجب منع استخدام الأطفال لـ تيك توك
المواطن - الرياض

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أكد المختص التقني طارق الجاسر أنه من المفترض ألا يستخدم الأطفال تطبيقات مثل تيك توك ويوتيوب.

حظر التطبيقات: 

ولفت الجاسر، خلال تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، إلى أن ولي الأمر يمكن أن يحظر تحميل بعض التطبيقات من جوال ابنه، كما شرح كيفية تفعيل الرقابة الأبوية على تطبيق “تيك توك” وأهميتها لحماية الأبناء من المحتوى غير اللائق.

مواضيع دقيقة: 

وكانت منصة تيك توك قد أعلنت في وقت سابق عن ميزة جديدة تقلل إتاحة مقاطع الفيديو التي تتناول مواضيع دقيقة، لمستخدميها من أعمار صغيرة. وقالت تيك توك في بيان: “نعمل على إنشاء نظام جديد لتصنيف المحتوى استنادًا إلى نوع المواضيع من حيث تناسبها مع الأعمار”.  
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