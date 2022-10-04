تقني: يجب منع استخدام الأطفال لـ تيك توك

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تستهدف الأعمار بين 13 إلى 18 سنة..— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2022
كل ما تريد معرفته عن خدمة "مركز العائلة" التي أُطلقت في المملكة بالتعاون مع "سناب شات"@Mofareh5#مركز_العائلة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SvxHvuwazd