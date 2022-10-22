تكريم بنزيما قبل لقاء الريال ضد إشبيلية

حرص نادي ريال مدريد الإسباني، على تكريم نجميه، الفرنسي كريم بنزيما بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد فوزه بجائزة أفضل حارس في العالم عن عام 2022، قبل انطلاق مباراة الريال ضد إشبيلية مساء اليوم في الدوري الإسباني.

الريال ضد إشبيلية

ونشر الحساب الرسمي لـ ريال مدريد عبر “تويتر” لقطات من تكريم بنزيما وكورتوا بحضور الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية، والحارس المخضرم الإسباني إيكر كاسياس في ملعب سانتياجو بيرنابيو قبل مواجهة الريال ضد إشبيلية.

وفي وقت سابق، دخل كريم بنزيما، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر في نسختها الـ13.

وتُنظم الجائزة برعاية كل من مجلس دبي الرياضي وجوائز دبي، حيث ستضم الجوائز في العام الحالي جائزة أفضل لاعب لدى مشجعي تيك توك، حيث رُشح ليونيل ميسي ومحمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

كذلك رُشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في عام 2022 كريم بنزيما و تيبو كورتوا والنرويجي إيرلينج هالاند، بينما رُشحت الإسبانية أليكسيا بوتياس نجمة برشلونة الإسباني والإنجليزية لوسي برونز لاعبة برشلونة، لجائزة أفضل لاعبة في العام من جلوب سوكر.

أيضًا رُشح كل من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسباني بيب جوارديولا والبرتغالي جوزيه مورينيو لجائزة أفضل مدرب في العام الحالي من جلوب سوكر.

يذكر أن بنزيما كان فاز يوم الاثنين الماضي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب عن موسم 2021/ 2022، حيث قُدمت الجائزة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.