Icon

(المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير Icon الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية

تكريم بنزيما قبل لقاء الريال ضد إشبيلية

2022-10-22 الساعة 11:53
تكريم بنزيما قبل لقاء الريال ضد إشبيلية
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حرص نادي ريال مدريد الإسباني، على تكريم نجميه، الفرنسي كريم بنزيما بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد فوزه بجائزة أفضل حارس في العالم عن عام 2022، قبل انطلاق مباراة الريال ضد إشبيلية مساء اليوم في الدوري الإسباني.

الريال ضد إشبيلية

ونشر الحساب الرسمي لـ ريال مدريد عبر “تويتر” لقطات من تكريم بنزيما وكورتوا بحضور الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية، والحارس المخضرم الإسباني إيكر كاسياس في ملعب سانتياجو بيرنابيو قبل مواجهة الريال ضد إشبيلية.

وفي وقت سابق، دخل كريم بنزيما، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر في نسختها الـ13.

كريم بنزيما - كورتوا - الريال ضد إشبيلية

وتُنظم الجائزة برعاية كل من مجلس دبي الرياضي وجوائز دبي، حيث ستضم الجوائز في العام الحالي جائزة أفضل لاعب لدى مشجعي تيك توك، حيث رُشح ليونيل ميسي ومحمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

كذلك رُشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في عام 2022 كريم بنزيما و تيبو كورتوا والنرويجي إيرلينج هالاند، بينما رُشحت الإسبانية أليكسيا بوتياس نجمة برشلونة الإسباني والإنجليزية لوسي برونز لاعبة برشلونة، لجائزة أفضل لاعبة في العام من جلوب سوكر.

أيضًا رُشح كل من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسباني بيب جوارديولا والبرتغالي جوزيه مورينيو لجائزة أفضل مدرب في العام الحالي من جلوب سوكر.

يذكر أن بنزيما كان فاز يوم الاثنين الماضي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب عن موسم 2021/ 2022، حيث قُدمت الجائزة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

كريم بنزيما - كورتوا - الريال ضد إشبيلية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إخماد حريق بخزانات مصنع في جدة
السعودية اليوم

إخماد حريق بخزانات مصنع في جدة

السعودية اليوم
النصر والاتحاد “حبايب” بالتعادل السلبي
الرياضة

النصر والاتحاد “حبايب” بالتعادل السلبي

الرياضة
أردني يفبرك فيديو لطفلته وسط المقابر
حصاد اليوم

أردني يفبرك فيديو لطفلته وسط المقابر

حصاد اليوم
حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...
حساب المواطن

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...

حساب المواطن
غدًا ختام سادس جولات دوري روشن
الرياضة

غدًا ختام سادس جولات دوري روشن

الرياضة
مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام
مشاهير

مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام

مشاهير
تشكيل لجنة لزيارة مدرسة الطفل المتوفى بالحافلة
السعودية اليوم

تشكيل لجنة لزيارة مدرسة الطفل المتوفى بالحافلة

السعودية اليوم
ضبط مواطن لإيوائه 3 مخالفين بالنماص
أخبار أمنية

ضبط مواطن لإيوائه 3 مخالفين بالنماص

أخبار أمنية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه