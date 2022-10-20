تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل قرارًا بتكليف المهندس عبدالله بن مهدي الجالي

أمينًا لمنطقة عسير خلفًا للدكتور وليد الحميدي مقدمًا شكره وتقديره له على كافة الجهود التي بذلها خلال فترة عمله بأمانة منطقة عسير .

مسيرة الجالي

يذكر أن المهندس عبدالله الجالي حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الهندسة الميكانيكية في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الامريكية ، وحصل على شهادة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، لديه 17 سنه خبرة في مجال العمل.

بدأ في شركة أرامكو السعودية وتقلد عدة مناصب إدارية كمدير الصيانة والتشغيل ومدير المشتريات ومسؤول التأهيل

المسبق وعلاقات الموردين ، ومـن ثـم عمـل فـي شركة جنرال الكتريـك فـي إيطاليا كمدير تسويق ومدير تجاري في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية.

عمل مؤخراً مديراً عاماً لخدمات التصميم الصناعي ومن ثم المدير التجاري للمجموعة ثم مشرف على الشؤون التجارية بالبريد السعودي كما كلف بتسيير أعمال أمانة منطقة الباحة مؤخرًا .