تكليف محمد شياع السوداني برئاسة حكومة العراق

كلف رئيس العراق المنتخب، عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال مكتب السوداني في بيان مقتضب، إنه “تم رسمياً تكليف شياع بمنصب رئاسة الوزراء”.
سيرة شياع السوداني
ويعد السوداني من الساسة العراقيين البارزين، وفاز بعضوية مجلس النواب لثلاث دورات متتالية 2014، 2018 ، 2022 عن محافظة بغداد. كما شغل منصب عضو اللجنة النيابية المشرفة على متابعة تنفيذ برنامج الحكومة والتخطيط الاستراتيجي.
وشغل سابقًا منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية للأعوام 2014- 2018 وقبلها كان وزيرا لحقوق الإنسان منذ العام 2010 ولغاية 2014. في الوقت نفسه، كان وزيرًا بالإنابة لوزارات (الصناعة، التجارة، المالية، الهجرة والمهجرين، الزراعة.. ومؤسسة السجناء السياسيين).
شغل في الأعوام بين 2004 – 2010 ، عدة مناصب عليا ؛ قائم مقام مدينة العمارة (محافظة ميسان)، عضو مجلس محافظة ميسان، ومن ثم محافظ لميسان.
كان السوداني أحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء في عام 2019 بعد استقالة الحكومة السابقة في نفس العام.
فوز عبداللطيف رشيد
وفاز عبداللطيف رشيد
، مرشح التوافق الكردي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأغلبية أصوات مجلس النواب ليصبح رسميًا رئيس العراق العاشر خلفًا للرئيس برهم صالح مرشج الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان لها إن عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية (الجولة الثانية) انتهت، وكان عدد المقترعين 269″.
وأضافت، أن “عبداللطيف محمد جمال رشيد حصد 162 صوتاً، مقابل 99 صوتاً لبرهم”، مبينة أن “عدد الأوراق الباطلة هو 8 أصوات”.
وكان رشيد حصل في الجولة الأولى على أصوات 157 نائبًا فيما حصل برهم صالح على 99 صوتًا فقط وهو نفس العدد الذي حصل عليه في الجولة الثانية.