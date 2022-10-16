تلوث الهواء يزيد الدهون لدى المرأة

توصلت دراسة جديدة أجريت في جامعة ميتشغان، إلى أن هناك عاملًا آخر غير النظام الغذائي غير الصحي وعدم ممارسة الرياضة وراء مشكلة البدانة العالمية، خاصة لدى النساء، وهو تلوث الهواء. وبحسب الدراسة، تعرّضت النساء اللواتي تبلغن من العمر حوالي 50 عامًا حاليًّا لتلوث الهواء على المدى الطويل خلال العقود الماضية، وتحديدًا المستويات العالية من الجسميات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون، ولذا شهدن زيادات في مقاييس حجم الجسم وتكوينه. نتائج الدراسة واعتمدت الدراسة على بيانات 1654 امرأة من أصول أوروبية وإفريقية وصينية ويابانية، وتم تتبع سجلاتهن الصحية بين عامي 2000 و2008. وأظهرت الدراسة التي نشرتها دورية “ديابيتيس كير”، ارتباط التعرض لتلوث الهواء بارتفاع نسبة الدهون في الجسم بين النساء في منتصف العمر. ووجدت النتائج أن كتلة الدهون قد زادت بنسبة 4.5% في المتوسط بسبب التعرض المتكرر لتلوث الهواء. وتبين أن النشاط البدني المتكرر وبذل مجهود لفترة طويلة كان وسيلة فعّالة لتخفيف وتعويض تأثير التعرض لتلوث الهواء. وقال الباحثون: “بما أن الدراسة ركّزت على النساء في منتصف العمر، فلا يمكن تعميم النتائج على الرجال أو النساء في الفئات العمرية الأخرى”.