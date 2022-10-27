في أول خروج له من اليابان، حضر تمثال ايفانجاليون في معرض الأنمي السعودي المقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، كأحد المعروضات الحصرية للمعرض الذي يمثل أحد أكبر ملتقيات عشاق الأنمي على مستوى المنطقة في واجهة الرياض خلال الفترة ما بين 27-29 أكتوبر الجاري.

وينتمي التمثال الذي يخرج لأول مرة من بلده الأصلي لسلسلة نيون جينيسيس ايفانجاليون التي ظهرت في الثمانينات الميلادية، وبدأ بثها على تلفزيون طوكيو في أكتوبر 1995م، وهو أحد المسلسلات التي حصدت عددًا من الجوائز الكبرى في مجالات الأنمي، ويصل طول التمثال داخل المعرض نحو 6 أمتار.

ويضم معرض الأنمي السعودي أيضا مجسم إرين ييغر، وهو مجسم ضخم لبطل مسلسل هجوم العمالقة Attack on Titan، يقع في منتصف المعرض، ويعد أحد أبرز عناصر الجذب فيه، إضافةً إلى مجسم كونان الذي يمثل رمزية خاصة عند كثير من الزوار، إذ يعد جزءًا من ذكريات طفولتهم خلال العقود السابقة.

ويتيح المعرض لزواره إثراء تجربتهم من خلال الاستمتاع بالوجبات اليابانية، من خلال عدة مقاهٍ ومطاعم، إضافةً لزيارة متجر الأنمي الذي يوفر سلعًا ومنتجات أصلية مختلفة لشخصيات الأنمي المتعددة.

وتستمر فعاليات المعرض ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم، حيث يستقبل زواره في اليومين المقبلين بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا حتى الثانية عشرة مساء، في أجواء مميزة بشخصيات الأنمي ومتعلقاتها من المجسمات والرسومات والعروض والمسلسلات والأفلام.