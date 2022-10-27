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تمكين للتدريب في القصيم

2022-10-27 الساعة 1:51
تمكين للتدريب في القصيم
المواطن - الرياض

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افتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أمس الأربعاء، مقر معهد تمكين للتدريب، إحدى مبادرات مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وأشاد بافتتاح المعهد، الذي يقوم على مبدأ التمكين أحد مستهدفات القطاع غير الربحي، ووجه أن يكون من أولويات هذا المعهد تدريب رؤساء الجمعيات الخيرية.

المكان الصحيح

ودعا إلى تفعيل أدوار الأوقاف بالمنطقة للتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وأشار إلى القائمين على الأوقاف لديهم الرغبة في المساهمة لوضع أوقافهم في المكان الصحيح لخدمة المجتمع.

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