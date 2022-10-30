تنويه من حساب المواطن بشأن الإيجار الموحد

أكد حساب المواطن أنه في حال وجود عقد إيجار موحد يلزم التوجه إلى أيقونة “إدارة المرفقات” واختيار نوع المرفق “عقد إلكتروني موحد” من شبكة إيجار ثم الضغط على أيقونة “حفظ”، وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

وتابع البرنامج أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية: هنا.

الإفصاح:

كما شدد حساب المواطن في وقت سابق، على أهمية الإفصاح عن المكافأة المالية التي يتلقاها الطلاب، وذلك ضمن إجمالي الدخل الشهري للأسرة.

وأوضح حساب المواطن أنه يتم الإفصاح عن مكافأة الطالب من خلال اختيار الحالة الوظيفية للتابع “طالب” من خلال أيقونة “بيانات التابعين” ثم الانتقال إلى أيقونة “الإفصاح عن الدخل” والضغط على “إضافة دخل” واختيار اسم التابع والإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

تحديث البيانات:

وفي وقت سابق، دعا برنامج حساب المواطن المستفيدين الذين لم يقوموا بالإفصاح في الدفعات السابقة للمسارعة إلى تحديث بياناتهم والإفصاح عن جميع مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.