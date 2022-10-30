Icon

خلال ساعات.. بداية الدوام الشتوي بجميع المدارس Icon إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود Icon القبض على 3 أشخاص تحرشوا بامرأة في الرياض Icon غدًا.. تطبيق الدوام الشتوي Icon السجن 30 عامًا لرجل دفع زوجته من أعلى منحدر Icon أسباب تجاهل أمريكا تطوير المسيرات الإيرانية Icon لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة Icon تطوير مطار القيصومة لاستيعاب 700  ألف مسافر Icon محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا لآفاق أوسع Icon السعودية الميناء الآمن من العواصف الاقتصادية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
رد على استفسار بهذا الشأن

تنويه من حساب المواطن بشأن الإيجار الموحد

2022-10-30 الساعة 8:19
تنويه من حساب المواطن بشأن الإيجار الموحد
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكد حساب المواطن أنه في حال وجود عقد إيجار موحد يلزم التوجه إلى أيقونة “إدارة المرفقات” واختيار نوع المرفق “عقد إلكتروني موحد” من شبكة إيجار ثم الضغط على أيقونة “حفظ”، وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

وتابع البرنامج أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية: هنا.

الإفصاح:

كما شدد حساب المواطن في وقت سابق، على أهمية الإفصاح عن المكافأة المالية التي يتلقاها الطلاب، وذلك ضمن إجمالي الدخل الشهري للأسرة.

وأوضح حساب المواطن أنه يتم الإفصاح عن مكافأة الطالب من خلال اختيار الحالة الوظيفية للتابع “طالب” من خلال أيقونة “بيانات التابعين” ثم الانتقال إلى أيقونة “الإفصاح عن الدخل” والضغط على “إضافة دخل” واختيار اسم التابع والإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

تحديث البيانات:

وفي وقت سابق، دعا برنامج حساب المواطن المستفيدين الذين لم يقوموا بالإفصاح في الدفعات السابقة للمسارعة إلى تحديث بياناتهم والإفصاح عن جميع مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطاردة في البحر لزعيم كوريا الشمالية
حصاد اليوم

مطاردة في البحر لزعيم كوريا الشمالية

حصاد اليوم
النصر يتألق أمام فرق عسير
الرياضة

النصر يتألق أمام فرق عسير

الرياضة
برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم
السعودية اليوم

برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم

السعودية اليوم
سبب بقاء السمنة رغم الامتناع عن السكريات
السعودية اليوم

سبب بقاء السمنة رغم الامتناع عن السكريات

السعودية اليوم
نيويورك تايمز: بوتين مستعد للقتال حتى النهاية
العالم

نيويورك تايمز: بوتين مستعد للقتال حتى النهاية

العالم
تفاصيل الجلسة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصناعة
السعودية اليوم

تفاصيل الجلسة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصناعة

السعودية اليوم
3 إجراءات حال تعطل المركبة بالطريق
حصاد اليوم

3 إجراءات حال تعطل المركبة بالطريق

حصاد اليوم
تقنية عرعر للبنين تفتح باب القبول
السعودية اليوم

تقنية عرعر للبنين تفتح باب القبول

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه