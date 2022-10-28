تهاني القحطاني ولمياء الفهدي تحصدان ذهبية الجودو

شهدت منافسات، اليوم الجمعة، في دورة الألعاب السعودية تتويج تهاني القحطاني ولمياء الفهدي بالميدالية الذهبية ضمن منافسات الجودو للسيدات.

تهاني القحطاني ولمياء الفهدي

وتُوجت تهاني القحطاني بالميدالية الذهبية في منافسات الجودو للسيدات لوزن +63 التي أُقيمت في الصالة الرياضية بجامعة الملك سعود، لتحصد جائزة المليون ريال.

وحصلت ريما السديري ورغد الزهراني على الميدالية الفضية في منافسات الجودو للسيدات لوزن +63، فيما نالت غادة العتيق الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد منافسات الجودو للسيدات لوزن -63، توجت لمياء الفهدي بالميدالية الذهبية وجائزة المليون ريال، ونالت غادة العتيق الميدالية الفضية، فيما حصلت ريما السديري ورغد الزهراني على الميدالية البرونزية للمركز الثالث.

منافسة قوية

وانطلقت منافسات اليوم في دورة الألعاب السعودية بمواجهات قوية في مختلف الرياضات، حيث ظهر فريقا النصر وجدة يونايتد بشكل مميز في كرة السلة 5×5 للسيدات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما خطفت مواجهة الخليج ضد الهدى في منافسات كرة اليد الأنظار، في ظل المنافسة القوية وتقارب المستويات، قبل أن يحسم الخليج الفوز بصعوبة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).