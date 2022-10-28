Icon

الصحة: 237 إصابة بكورونا وتعافي 223 Icon مستشارة السياحة: السعودية تمتلك كل مقومات النجاح  Icon الدبلوماسية كلمة محظورة في السياسة الأمريكية Icon مواطنون يستذكرون كلام ولي العهد: لن ينجو فاسد Icon تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر Icon 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية Icon يوم مميز بـ الراتب وويك إند Icon محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له Icon ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن دورة الألعاب السعودية

تهاني القحطاني ولمياء الفهدي تحصدان ذهبية الجودو

2022-10-28 الساعة 3:41
تهاني القحطاني ولمياء الفهدي تحصدان ذهبية الجودو
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

شهدت منافسات، اليوم الجمعة، في دورة الألعاب السعودية تتويج تهاني القحطاني ولمياء الفهدي بالميدالية الذهبية ضمن منافسات الجودو للسيدات.

تهاني القحطاني ولمياء الفهدي

وتُوجت تهاني القحطاني بالميدالية الذهبية في منافسات الجودو للسيدات لوزن +63 التي أُقيمت في الصالة الرياضية بجامعة الملك سعود، لتحصد جائزة المليون ريال.

تهاني القحطاني في دورة الألعاب السعودية
جانب من تتويج تهاني القحطاني والفائزات – المصدر @SaudiGames2022

وحصلت ريما السديري ورغد الزهراني على الميدالية الفضية في منافسات الجودو للسيدات لوزن +63، فيما نالت غادة العتيق الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد منافسات الجودو للسيدات لوزن -63، توجت لمياء الفهدي بالميدالية الذهبية وجائزة المليون ريال، ونالت غادة العتيق الميدالية الفضية، فيما حصلت ريما السديري ورغد الزهراني على الميدالية البرونزية للمركز الثالث.

الجودو في دورة الألعاب السعودية
جانب من تتويج الفائزات بالميداليات – المصدر @SaudiGames2022

منافسة قوية

وانطلقت منافسات اليوم في دورة الألعاب السعودية بمواجهات قوية في مختلف الرياضات، حيث ظهر فريقا النصر وجدة يونايتد بشكل مميز في كرة السلة 5×5 للسيدات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما خطفت مواجهة الخليج ضد الهدى في منافسات كرة اليد الأنظار، في ظل المنافسة القوية وتقارب المستويات، قبل أن يحسم الخليج الفوز بصعوبة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الخليج والهدى لكرة اليد
جانب من المباراة – المصدر @SaudiGames2022

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حقيقة موافقة موسيماني على رحيل نجم الأهلي
الرياضة

حقيقة موافقة موسيماني على رحيل نجم الأهلي

الرياضة
ميسي يحسم وجهته بعد كأس العالم 2022
آخر الاخبار

ميسي يحسم وجهته بعد كأس العالم 2022

آخر الاخبار
الناتو يبدأ مناورات حربية نووية
العالم

الناتو يبدأ مناورات حربية نووية

العالم
400 ريال تغطية التأمين لتكاليف النظارة الطبية
آخر الاخبار

400 ريال تغطية التأمين لتكاليف النظارة الطبية

آخر الاخبار
أجمل المشاهد لـ أعمدة الخلق بعدسة جيمس...
العالم

أجمل المشاهد لـ أعمدة الخلق بعدسة جيمس...

العالم
قناص الثغرات السعودي على لائحة الشرف الأممية
حصاد اليوم

قناص الثغرات السعودي على لائحة الشرف الأممية

حصاد اليوم
خطر داعش والقاعدة وفرص انتشارهما في إفريقيا
العالم

خطر داعش والقاعدة وفرص انتشارهما في إفريقيا

العالم
الهلال يقترب من رقم قياسي جديد
الرياضة

الهلال يقترب من رقم قياسي جديد

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه