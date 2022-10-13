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تهنئات الفنانين بعد إعلان موسم الرياض

2022-10-13 الساعة 8:06
تهنئات الفنانين بعد إعلان موسم الرياض
المواطن - الرياض

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وجه العديد من الفنانين، التهاني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، بعد إعلان إطلاق موسم الرياض 2022، تحت شعار “فوق الخيال”.

موسم فوق الخيال

وقال الفنان عبادي الجوهر في تعليقه على مؤتمر موسم الرياض الذي نشره المستشار آل الشيخ “معالي المستشار بالتوفيق وسيكون بإذن الله موسمًا فوق الخيال”. فيما هنأت الفنانة الإماراتية أحلام المستشار تركي آل الشيخ قائلة: “القمة للقمة ونقطه آخر السطر.. في الانتظار موسم الرياض”. أما الفنان ناصر القصبي فقال: “اسمك يابو ناصر صار مربوط بالبهجة.. شكرًا لهذا الفرح المنثور في رياضنا الحبيب”.

موسم غني بالإبداع

من جانبه، علق الفنان عبدالمجيد عبالله بالقول: “رجعتك خير يابوناصر والموسم قرب ومتحمسين لرياضنا الحبيبة” فيما قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي “بالتوفيق يا رب شيء فوق الخيال والروعة”، وأضافت الفنانة أصالة: “موسم الرياض عيد للفنون واحتفال للروح.. كل التوفيق لكل صناعه”. من جانبها، نشرت الفنانة إليسا فيديو موسم الرياض على حسابها بموقع “تويتر”، قائلة “ألف مبروك موسم الرياض العالمي بكل معنى الكلمة.. الله يوفقكم ويكتبلنا النجاح ليشهد العالم كله كيف بيكون الإبداع”.

حماس ومشاركة

أما الفنان رابح صقر فقال “لي الشرف أن تكون لي ليلة في هذا الموسم.. الموسم اللي فات غصبن عني ماكنت متواجد”. وهنأت الفنانة المصرية أنغام المستشار تركي آل الشيخ، قائلة “مليون مبرووووك”، كما قال الفنان عمرو دياب “فوق الخيال بجد جاهزين ومتحمسين”.
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