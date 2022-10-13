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توتنهام يهزم فرانكفورت بثلاثية

2022-10-13 الساعة 1:22
توتنهام يهزم فرانكفورت بثلاثية
المواطن - محمد سمعه

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الفوز على فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

توتنهام ضد فرانكفورت:

فريق آينتراخت فرانكفورت تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب دايتشي كامادا بالدقيقة الـ14، ثم نجح اللاعب الكوري الجنوبي هيونج مين سون في إحراز التعادل بالدقيقة الـ19. وعاد الإنجليزي هاري كين ليُضيف الهدف الثاني لنادي توتنهام بالدقيقة الـ 28 من ركلة جزاء. وسجل سون ثاني أهدافه والثالث لـ السبيرز من تصويبة قوية بالدقيقة الـ36. هاري كين - توتنهام ضد فرانكفورت - هيونج مين سون وفي الشوط الثاني، سجل فرانكفورت الهدف الثاني له عبر اللاعب فاريدي أليدو بالدقيقة الـ88 من ضربة رأسية. وأهدر هاري كين ركلة جزاء لـ السبيرز بالدقيقة التسعين بعدما أطاح بها فوق مرمى حارس الفريق الألماني. الفريق الإنجليزي أصبح رصيده بعد الفوز 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد فرانكفورت عند 4 نقاط في المركز الرابع في المجموعة ذاتها. توتنهام ضد فرانكفورت - هيونج مين سون
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