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تُصلى عند مشاهدته ظهر الغد

توجيه من وزارة الشؤون الإسلامية بشأن صلاة الكسوف

2022-10-24 الساعة 10:05
توجيه من وزارة الشؤون الإسلامية بشأن صلاة الكسوف
المواطن - الرياض

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وجهت وزارة الشؤون الإسلامية أئمة المساجد في جميع مناطق المملكة بإقامة صلاة الكسوف عند مشاهدة كسوف الشمس ظهر غد الثلاثاء 29/ 3/ 1444هـ.

كسوف الشمس

ومن المنتظر أن تشهد سماء المملكة كسوفًا للشمس يوم الثلاثاء 25 أكتوبر المقبل، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن كسوف الشمس المنتظر سيُشاهد في مختلف مناطق المملكة دون استثناء وبنسب تُعتبر جيدة ما بين 20%- 40% بحسب المنطقة.

ظاهرة الكسوف:

ويحدث الكسوف عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة في الفضاء؛ ومن ثم يحجب القمر ضوء الشمس من الوصول للأرض، حيث تختلف المسافة بين القمر والأرض خلال الشهر؛ لأن مدار القمر بيضاوي الشكل وليس دائريًّا، وعند الكسوف الكلي يتطابق الحجم الظاهري للقمر مع مثيله للشمس، بينما عند الكسوف الحلقي يظهر القمر أصغر حجمًا من الشمس وتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر.

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