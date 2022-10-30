Icon

خلال ساعات.. بداية الدوام الشتوي بجميع المدارس Icon إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود Icon القبض على 3 أشخاص تحرشوا بامرأة في الرياض Icon غدًا.. تطبيق الدوام الشتوي Icon السجن 30 عامًا لرجل دفع زوجته من أعلى منحدر Icon أسباب تجاهل أمريكا تطوير المسيرات الإيرانية Icon لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة Icon تطوير مطار القيصومة لاستيعاب 700  ألف مسافر Icon محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا لآفاق أوسع Icon السعودية الميناء الآمن من العواصف الاقتصادية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الأمر بحاجة لاختبارات

توصيات من المواصفات لتغيير زيوت السيارات

2022-10-30 الساعة 9:13
توصيات من المواصفات لتغيير زيوت السيارات
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

دعا متحدث الهيئة للمواصفات والمقاييس، وائل الذياب، المستهلك إلى ضرورة تغيير زيوت السيارات وفقًا لتوصيات الشركات المصنعة، ومن ثم ينبغي تغيير الزيت في حال انتهاء صلاحيتها لضمان جودة الأداء.

مواصفات قياسية

وأضاف الذياب في حديثه لـ”الإخبارية”، اليوم الأحد، أنه لا يمكن معرفة وقت تغيير الزيت من خلال اللون أو الشكل، فالأمر يحتاج إلى اختبارات وفحص مخبري.

وتابع أنه لذلك على الشركات المصنعة للسيارات عمل اختبارات عمل للزيوت وفقًا للمواصفات القياسية سواء كانت سعودية أو دولية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطاردة في البحر لزعيم كوريا الشمالية
حصاد اليوم

مطاردة في البحر لزعيم كوريا الشمالية

حصاد اليوم
النصر يتألق أمام فرق عسير
الرياضة

النصر يتألق أمام فرق عسير

الرياضة
برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم
السعودية اليوم

برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم

السعودية اليوم
سبب بقاء السمنة رغم الامتناع عن السكريات
السعودية اليوم

سبب بقاء السمنة رغم الامتناع عن السكريات

السعودية اليوم
نيويورك تايمز: بوتين مستعد للقتال حتى النهاية
العالم

نيويورك تايمز: بوتين مستعد للقتال حتى النهاية

العالم
تفاصيل الجلسة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصناعة
السعودية اليوم

تفاصيل الجلسة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصناعة

السعودية اليوم
3 إجراءات حال تعطل المركبة بالطريق
حصاد اليوم

3 إجراءات حال تعطل المركبة بالطريق

حصاد اليوم
تقنية عرعر للبنين تفتح باب القبول
السعودية اليوم

تقنية عرعر للبنين تفتح باب القبول

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه