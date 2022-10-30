توصيات من المواصفات لتغيير زيوت السيارات

دعا متحدث الهيئة للمواصفات والمقاييس، وائل الذياب، المستهلك إلى ضرورة تغيير زيوت السيارات وفقًا لتوصيات الشركات المصنعة، ومن ثم ينبغي تغيير الزيت في حال انتهاء صلاحيتها لضمان جودة الأداء.

فيديو | متحدث الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وائل الذياب: لا يمكن معرفة وقت تغيير الزيت من خلال اللون أو الشكل ونوصي المستهلك باتباع تعليمات الشركة المصعنة#الإخبارية pic.twitter.com/hyEcpQxWOw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 30, 2022

مواصفات قياسية

وأضاف الذياب في حديثه لـ”الإخبارية”، اليوم الأحد، أنه لا يمكن معرفة وقت تغيير الزيت من خلال اللون أو الشكل، فالأمر يحتاج إلى اختبارات وفحص مخبري.

وتابع أنه لذلك على الشركات المصنعة للسيارات عمل اختبارات عمل للزيوت وفقًا للمواصفات القياسية سواء كانت سعودية أو دولية.