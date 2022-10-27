توقعات بانخفاض أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة

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توقع موقع صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية انخفاض أرباح الشركات التكنولوجية العملاقة بنسبة 5 في المائة، مرجعًا ذلك إلى تخوف المستهلكين والشركات على حد سواء من التضخم ومن ركود وشيك.
ووفقًا للصحيفة، من المتوقع أن يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات، بشكل عام، انخفاضًا في الأرباح بنسبة 5 في المائة تقريبًا، لاسيما صناعة أشباه الموصلات، إذ من المرجح أن تنخفض مداخيل صانعي الرقائق بأكثر من 15 في المائة.
كما يقول خبراء: إن أرباح شركات الإعلانات عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية ستنخفض بأكثر من 20 في المائة.
وينتظر أن يتباطأ نمو إيرادات أكبر 5 شركات تكنولوجيا أمريكية، وهي ألفابت وأمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت.