توقعات بانخفاض أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة

توقع موقع صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية انخفاض أرباح الشركات التكنولوجية العملاقة بنسبة 5 في المائة، مرجعًا ذلك إلى تخوف المستهلكين والشركات على حد سواء من التضخم ومن ركود وشيك.

قطاع تكنولوجيا المعلومات

ووفقًا للصحيفة، من المتوقع أن يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات، بشكل عام، انخفاضًا في الأرباح بنسبة 5 في المائة تقريبًا، لاسيما صناعة أشباه الموصلات، إذ من المرجح أن تنخفض مداخيل صانعي الرقائق بأكثر من 15 في المائة.

أرباح شركات الإعلانات

كما يقول خبراء: إن أرباح شركات الإعلانات عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية ستنخفض بأكثر من 20 في المائة.

وينتظر أن يتباطأ نمو إيرادات أكبر 5 شركات تكنولوجيا أمريكية، وهي ألفابت وأمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت.