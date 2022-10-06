توقعات بعدم حدوث تذبذب حاد بأسعار النفط

فيديو | الأكاديمي والكاتب الاقتصادي د.بندر الجعيد: ليس من المتوقع أن يكون هناك تذبذبات حادة في أسعار النفط ولكن قد نشهد بعض التصريحات التي ستحاول أن تغير من مسار الأسواق#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/iNdEXjtpCB — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) October 5, 2022

نقطة التقاء

تذبذبات الأسعار

أكد الدكتور بندر الجعيد، الأكاديمي والكاتب الاقتصادي، أنه ليس من المتوقع أن تشهد أسعار النفط تذبذبات حادة، وذلك بعد قرار تحالف أوبك + خفض إنتاج النفط بما يعادل مليوني برميل يوميًا.وقال الجعيد خلال مداخلته مع برنامج “أوراق تداول” المذاع على قناة الإخبارية، إن قرار أوبك + يعد محاولة للوصول إلى نقطة بين المنتجين والمستهلكين، لافتًا إلى أنه خلال هذا العام كان هناك العديد من التدخلات السياسية من ناحية السحب من الاحتياطيات والبحث عن مصادر بديلة. ولفت إلى أن هذا يؤثر على مستويات الطلب ويرفع من العرض وذلك عندما يتم السحب من المخزون الاستراتيجي لبعض لدول.وأشار إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك تذبذبات حادة في أسعار النفط لكن من الصعب التنبؤ عن السعر المحدد، ولكن قد يكون هناك بعض التصريحات التي ستحاول أن تغير من مسار الأسواق. وأشار إلى أنه بدون شك، أصبحت القطاعات النفطية والبتروكيماوية من أكثر القطاعات على مستوى الأسواق المالية التي حققت إيجابية في عام 2022. يذكر أن تحالف أوبك + قرر الأربعاء، خفض إنتاج النفط بما يعادل مليوني برميل يوميًا، الأمر الذي دفع أسعار البترول إلى التحرك في اتجاه الصعود.