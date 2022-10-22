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مع تصدره ترتيب الدوري الإسباني

توقعات بفوز ريال مدريد أمام إشبيلية اليوم

2022-10-22 الساعة 9:36
توقعات بفوز ريال مدريد أمام إشبيلية اليوم
المواطن - متابعة

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ينتظر عشاق الدوري الإسباني، مواجهة من العيار الثقيل، اليوم السبت، بين ريال مدريد وإشبيلية وذلك على ملعب “سانتياجو برنابيو” فى التاسعة مساء والتي تقام ضمن منافسات الجولة 11 لموسم 2022-2023.

توقعات بالفوز

ودشن مغردون على موقع “تويتر”، وسمًا بعنوان “ريال مدريد”، متوقعين أن يفوز النادي الملكي في هذه المباراة، التي ستكون صعبة بالنسبة للفريقين.

وقال أحد المغردين “ريال مدريد سيفوز بثلاثية أمام إشبيلية إن شاء الله”، وأضاف آخر: “من المؤكد فوز الريال للمحافظة على صدارة الليغا”.

نضج ريال مدريد

وأشار “الريال في أحسن حال لمواصلة المشوار فهو أقرب للفوز”، ولفت آخر “الريال هذا الموسم تشعر أنه أكثر نضجًا وانضباطًا، والفوز سيكون من نصيبهم”.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بعد الفوز في الجولة الماضية أمام إلتشي بثلاثية نظيفة.

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