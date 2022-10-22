توقعات بفوز ريال مدريد أمام إشبيلية اليوم

تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول موسم الدرعية يلفت أنظار العالم وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا
ينتظر عشاق الدوري الإسباني، مواجهة من العيار الثقيل، اليوم السبت، بين ريال مدريد وإشبيلية وذلك على ملعب “سانتياجو برنابيو” فى التاسعة مساء والتي تقام ضمن منافسات الجولة 11 لموسم 2022-2023.
ودشن مغردون على موقع “تويتر”، وسمًا بعنوان “ريال مدريد”، متوقعين أن يفوز النادي الملكي في هذه المباراة، التي ستكون صعبة بالنسبة للفريقين.
وقال أحد المغردين “ريال مدريد سيفوز بثلاثية أمام إشبيلية إن شاء الله”، وأضاف آخر: “من المؤكد فوز الريال للمحافظة على صدارة الليغا”.
وأشار “الريال في أحسن حال لمواصلة المشوار فهو أقرب للفوز”، ولفت آخر “الريال هذا الموسم تشعر أنه أكثر نضجًا وانضباطًا، والفوز سيكون من نصيبهم”.
يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بعد الفوز في الجولة الماضية أمام إلتشي بثلاثية نظيفة.