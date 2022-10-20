توقف مؤقت لبوابة ديوان المظالم الرقمية

أعلن ديوان المظالم، عن توقف مؤقت لجميع الخدمات ببوابته الرقمية الداخلية والخارجية، وذلك لإجراء أعمال صيانة للخدمات الرقمية.

توقف البوابة:

وذكر ديوان المظالم، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم الخميس، أن التوقف سيبدأ من الساعة الرابعة مساء يوم الخميس الموافق 24/ 3/ 1444هـ، إلى الساعة الحادية عشرة مساء يوم السبت الموافق 26/ 3/ 1444هـ.

تطوير الخدمات:

ويأتي ذلك سعيًا من ديوان المظالم لتطوير خدماته الرقمية وتقديم أفضل الحلول الممكنة؛ لبيئة رقمية آمنة.