توقف مؤقت لبوابة ديوان المظالم الرقمية

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أعلن ديوان المظالم، عن توقف مؤقت لجميع الخدمات ببوابته الرقمية الداخلية والخارجية، وذلك لإجراء أعمال صيانة للخدمات الرقمية.
وذكر ديوان المظالم، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم الخميس، أن التوقف سيبدأ من الساعة الرابعة مساء يوم الخميس الموافق 24/ 3/ 1444هـ، إلى الساعة الحادية عشرة مساء يوم السبت الموافق 26/ 3/ 1444هـ.
ويأتي ذلك سعيًا من ديوان المظالم لتطوير خدماته الرقمية وتقديم أفضل الحلول الممكنة؛ لبيئة رقمية آمنة.