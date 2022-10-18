توكلنا يتيح خدمة استعراض بطاقات ذوي الإعاقة

طريقة الوصول إلى الخدمة

أوضح تطبيق توكلنا أن خدمة استعراض بطاقات ذوي الإعاقة متاحة حاليًّا في تطبيق توكلنا خدمات، حيث تتيح للمستخدم استعراض واستخدام البطاقات الرقمية بيسر وسهولة. وأوضح تطبيق توكلنا، أنها خدمة تيسر وتسهل استعراض البطاقة الرقمية لذوي الإعاقة الصادرة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال المحفظة الرقمية في توكلنا خدمات.– الدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات – الضغط على المحفظة الرقمية – من قسم الوثائق الأخرى اختيار “بطاقة ذوي الإعاقة”.