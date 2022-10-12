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عيَن حراسًا شخصيين لحمايته

توم كروز يتلقى تهديدات بالقتل 

2022-10-12 الساعة 4:38
توم كروز يتلقى تهديدات بالقتل 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

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استأجر توم كروز حراسًا شخصيين لحمايته وضمان سلامته بعد أن تلقى هو والمخرج كريستوفر ماكواري سلسلة من التهديدات بالاغتيال من موظف سابق. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن توم كروز البالغ 60 عامًا والذي يُعد أحد نجوم هوليوود الكبار، بالإضافة إلى المخرج السينمائي لفيلم Mission: Impossible،  كريستوفر ماكواري، البالغ 53 عامًا، حصلا على خدمات الفريق الأمني ​​بعد التخلي عن موظف في إنتاج الفيلم. واحتج الموظف غاضبًا مع توعد بمزيد من الأعمال الانتقامية، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن. توم كروز يتعرض لتهديدات بالقتل  وقال أحد المطلعين على الفيلم: لا يزال توم وكريس يعملان في فيلم المهمة المستحيلة الجزء الثامن، ومعظم التصوير يتم في المملكة المتحدة، لكن الأمور أصبحت غير سارة بشكل متزايد مع أحد أفراد الطاقم السابقين، والآن أصبح الأمر يتعلق بمخاطر السلامة. وتابع: تحول الأمر من كونه أحداث فيلم في موقع التصوير إلى حدوثه في الحياة الواقعية، واتخذ تم كروز ومخرج الفيلم كل شيء يتعلق بالحماية الشديدة.

سبب غضب الموظف من توم كروز

وكان قد تم تكليف الموظف بالعثور على مواقع تصوير للمشاهد، بما في ذلك مشهد واحد يتم تصويره في قطار، لكن خططه لم يتم وضعها موضع التنفيذ في الفيلم، وتم الاستغناء عن خدماته. وقال المصدر من داخل موقع التصوير: بعد التخلي عن هذا الموظف، بدأ في مقاضاة نجم هوليوود والمخرج السينمائي، ووجه اتهامات حول تمويل روسيا لكروز. توم كروز يتعرض لتهديدات بالقتل  وأشار المصدر إلى أنه بينما أصبح الأمر سيئًا للغاية إلا أن المشاركين في الفيلم واثقون من أن كل شيء سيكون على ما يرام تمامًا، مضيفًا: هو مجرد موظف سابق غاضب. ويعمل الفريق حاليًا على فيلم Mission: Impossible – Dead Reckoning، والذي من المقرر عرضه في دور العرض في عام 2023، ويأتي ذلك بعد أن حقق كروز نجاحًا لافتًا في فيلم Top Gun: Maverick والذي حصد 714 مليون دولار محلي و 1.48 مليار دولار في جميع أنحاء العالم بعد إصداره في مايو الماضي. توم كروز يتعرض لتهديدات بالقتل 
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