تونس: ندعم موقف المملكة بشأن قرار أوبك +

أكدت الجمهورية التونسية دعمها لموقف المملكة العربية السعودية بشأن قرار مجموعة “أوبك+” في خفض إنتاج النفط. قرار يرتبط بتوازنات السوق وأوضحت “الخارجية التونسية” في بيان لها اليوم، أن القرار اتُّخذ بإجماع دول المجموعة كافةً الذي جاء من منطلق طبيعته التقنية البحتة، وارتباطه بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية التي تشهد عدم استقرار.