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عبر مساهمة سر نجاحها عملاء التطبيق

تويو يتفاعل مع يوم الأغذية العالمي بمبادرة مستدامة مع “إطعام”

2022-10-16 الساعة 1:48
تويو يتفاعل مع يوم الأغذية العالمي بمبادرة مستدامة مع “إطعام”
المواطن - الرياض

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تفاعلًا مع يوم الأغذية العالمي الذي يوافق الـ16 من شهر أكتوبر من هذا العام؛ أعلن “تويو” وهو التطبيق السعودي الرائد في توصيل الطلبات، عن مشاركته الفعالة في هذه المناسبة، وذلك عبر تخصيص دعمًا ماليًا من خلال كل وجبة طعام يتم شراؤها عبر التطبيق من عملاء “تويو”. وفي تفاصيل أكثر، سيمنح “تويو” عملاءه فرصة المساهمة من خلال كل طلب يتم توصيله، حيث ستقدم “تويو” دعمًا ماليًا يتم تخصيصه من عائد هذه الطلبات إلى المؤسسة غير الربحية “إطعام” في المملكة العربية السعودية؛ في إطار شراكة حيوية بين “تويو” و”إطعام” جاءت تعزيزًا لأدوار “تويو” في برامج المسؤولية الاجتماعية، فيما تأتي خطوة “تويو” هذه؛ إسهامًا من التطبيق السعودي الرائد في المشاركة الحيوية في هذا الحدث العالمي الهام. وفي هذا الخصوص أكد الرئيس التنفيذي التجاري لتطبيق “تويو” المهندس زياد العجلان أن “تويو” ليس مجرد تطبيق يسعى إلى توفير خدمات مميزة بأسعار تنافسية وجودة عالية، وقال “نحرص في تويو على أن نكون أكثر مساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية، كما أننا نحرص على أن تكون هذه المساهمة ليست حكرًا على التطبيق وإدارته، بل مساهمة تكاملية يشارك فيها عملاء تويو الذين نفخر ونعتز بهم”. وأشار العجلان خلال حديثه، إلى أن “تويو” لن يكتفي بتقديم هذه المساهمة عبر يوم واحد فقط، مبينًا أن هذه المشاركة المجتمعية المهمة ستمتد لعدة أيام وستحظى باهتمام إدارة التطبيق وكافة العاملين فيه. يشار إلى أن “تويو” بدأ خدماته في مدينتي الرياض وجدة، إلا إن التطبيق سرعان ما زاد خدماته إلى الكثير من المدن السعودية الأخرى، وهو الأمر الذي يعود إلى المرتكز الأساس الذي يتمثّل في تأسيس تطبيق بمعايير عالمية يجمع ما بين الجودة والسرعة والأسعار المنافسة، لينجح بذلك “تويو” خلال فترة وجيزة في التوسع عبر 56 مدينة حول المملكة.
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