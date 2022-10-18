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تعديلات بالفئة العمرية لحماية النشء

تيك توك يجري تحديثات على اللايف

2022-10-18 الساعة 9:12
تيك توك يجري تحديثات على اللايف
المواطن - متابعة

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أجرى تطبيق “تيك توك” تغييرات كبيرة في نظام البث المباشر “اللايف”، منها ما يخص أدوات صناعة والفئة العمرية المسموح لها بإنشائه ومتابعته. وابتداءً من 23 نوفمبر المقبل، سيقتصر “اللايف” على المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا على الأقل بدلًا من 16، علاوة على منح المستخدمين ميزة توجيه بثهم إلى البالغين فقط، وتمكينهم جنبًا إلى جنب مع التطبيق في فلترة بعض المفردات المحظورة، مع ميزة الظهور ببث مباشر مع خمسة ضيوف.

البث مخصص للكبار

وقال “تيك توك”، في منشور له: إن “البث المخصص للكبار فقط يمكن استخدامه لأمور لا يرغب صانع المحتوى بمشاركتها مع الصغار، مثل تجارب الحياة التي يريد إبقاءها موجهة للكبار فقط”. وضرب التطبيق الأمثلة، بأنه “قد يكون العمل الكوميدي، على سبيل المثال، أكثر ملاءمة لجمهور فوق سن 18 عامًا. كذلك من الممكن أن يتحدث مقدم العرض عن شيء حساس، مثل تجربة شخصية مؤلمة، ويرغب في التحدث إلى البالغين فقط”.

تطوير أدوات الحماية

وأضاف أن تلك التغييرات جاءت لـ”حماية المستخدمين وصناع المحتوى لدينا، ولدعم رفاههم”. وتابع أن التطبيق يعمل باستمرار على “تطوير أدوات الحماية التي نفرضها”.  
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