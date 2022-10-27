ثقافات وعروض متنوعة في حديقة السويدي

استقبلت حديقة السويدي، التي انطلقت ضمن موسم الرياض 2022، زوارها بفضاء ثري وعروض فوق الخيال، تجمع ثقافات 7 دول متنوعة، إضافة إلى مجموعة من التجارب المميزة للزوار.

وتستضيف الحديقة ثقافة مختلفة كل أسبوع بطريقة ممتعة من أكل وموسيقى والاستمتاع بالعروض الترفيهية والرقص الشعبي لكل بلد.

ثقافات مختلفة

ويعكس المهرجان الأسبوعي ثقافات: الفلبين، الهند، إندونيسيا، باكستان، سيريلانكا، السودان، بنغلاديش، بطريقة تهدف إلى تعريف الزوار بأنماط العيش في تلك الدول، من حيث: العادات، والموسيقى، والاستمتاع بالعروض الترفيهية والرقص الشعبي لتلك البلدان.

وشملت الفعاليات بمنطقة حديقة السويدي بازارات أسبوعية تعود لثقافات متنوعة، إضافة إلى عروض فنية وحفلات غنائية متنوعة على المسرح الرئيسي للمنطقة خلال نهاية الأسبوع، وجلسات خارجية، وألعاب ممتعة في منطقة روح المغامرة.

الاستمتاع بالفعاليات

وتمكن المنطقة زوارها الأطفال من الاستمتاع بفعاليات متنوعة ما بين ركوب الدراجات، والرسم، والحرف اليدوية، وممارسة دور المزارع في رحلة مليئة بأنشطة الزراعة ومجالاتها المتنوعة.

وينفرد موسم الرياض 2022 بخيارات متنوعة، وتقديم مجموعة من العناصر الترفيهية في مجالات الألعاب والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى الألعاب النارية والحفلات والعروض المحلية والعالمية.