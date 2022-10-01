ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام

آرسنال ضد توتنهام

انتهت مباراة آرسنال ضد توتنهام عصر اليوم السبت، بفوز آرسنال بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ9 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل فريق الجانرز، حيث نجح الغاني توماس بارتي في إحراز الهدف الأول لـ آرسنال بالدقيقة العشرين من تصويبة قوية. ونجح فريق توتنهام في إحراز هدف التعادل عبر الإنجليزي هاري كين من ركلة جزاء بالدقيقة الـ32. وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، سجل البرازيلي جابرييل جيسوس هدف التقدم لـ الجانرز مستغلًا خطأ من الحارس الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام بالدقيقة الخمسين.وواصل آرسنال ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثالث من تصويبة قوية من قدم اللاعب السويسري جرانيت تشاكا بالدقيقة الـ68. وشهدت مباراة آرسنال ضد توتنهام، طرد اللاعب البرازيلي إيمرسون من صفوف توتنهام بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ63. يذكر أن آرسنال أصبح رصيده بعد الفوز 21 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 17 نقطة في المركز الثالث.