Icon

ريما بنت بندر تستعرض مستهدفات المملكة في تمكين الشباب Icon السعودية مركز لوجستي إقليمي فريد بالعالم Icon ترخيص موثوق على الأفراد يدخل حيز التنفيذ Icon ريما بنت بندر تتابع إجلاء نازحي إيان Icon الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا Icon ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض Icon ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية Icon التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
في الدوري الإنجليزي

ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام

2022-10-01 الساعة 6:00
ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام
المواطن - محمد سمعة

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة آرسنال ضد توتنهام عصر اليوم السبت، بفوز آرسنال بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ9 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال ضد توتنهام

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل فريق الجانرز، حيث نجح الغاني توماس بارتي في إحراز الهدف الأول لـ آرسنال بالدقيقة العشرين من تصويبة قوية. ونجح فريق توتنهام في إحراز هدف التعادل عبر الإنجليزي هاري كين من ركلة جزاء بالدقيقة الـ32. وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، سجل البرازيلي جابرييل جيسوس هدف التقدم لـ الجانرز مستغلًا خطأ من الحارس الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام بالدقيقة الخمسين. آرسنال ضد توتنهام وواصل آرسنال ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثالث من تصويبة قوية من قدم اللاعب السويسري جرانيت تشاكا بالدقيقة الـ68. وشهدت مباراة آرسنال ضد توتنهام، طرد اللاعب البرازيلي إيمرسون من صفوف توتنهام بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ63. يذكر أن آرسنال أصبح رصيده بعد الفوز 21 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 17 نقطة في المركز الثالث. آرسنال ضد توتنهام
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يبحث عن رقم استثنائي
الرياضة

الهلال يبحث عن رقم استثنائي

الرياضة
مانشستر يونايتد يسقط أمام سوسيداد بهدف في...
الرياضة العالمية

مانشستر يونايتد يسقط أمام سوسيداد بهدف في...

الرياضة العالمية
الدولار عند أعلى مستوى خلال 20 عاماً
السوق

الدولار عند أعلى مستوى خلال 20 عاماً

السوق
4 أعراض لاضطراب القلق العام
صحة وطب‎

4 أعراض لاضطراب القلق العام

صحة وطب‎
أمانة الشرقية ترد على شكاوى المواقف الذكية:...
السعودية اليوم

أمانة الشرقية ترد على شكاوى المواقف الذكية:...

السعودية اليوم
الاتفاق والباطن يستهدفان الفوز الرابع
الرياضة

الاتفاق والباطن يستهدفان الفوز الرابع

الرياضة
احذر من حيلة جديدة للاحتيال
السعودية اليوم

احذر من حيلة جديدة للاحتيال

السعودية اليوم
3 لاعبين سجلوا أهداف الهلال
الرياضة

3 لاعبين سجلوا أهداف الهلال

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه