ثلاثية تحسم كلاسيكو الريال ضد برشلونة

انتهى كلاسيكو الريال ضد برشلونة قبل قليل بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني لـ موسم 2022/2023.
وضغط ريال مدريد هجوميًا في الشوط الأول ليستغل الفرنسي كريم بنزيما ارتداد الكرة من الحارس الألماني تير شتيجن محرزًا الهدف الأول لـ الريال بالدقيقة الـ12.
الريال ضد برشلونة
ثم نجح الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي في إضافة ثاني الأهداف لـ ريال مدريد بالدقيقة الـ35 من تصويبة خدعت تير شتيجن.
وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتفوق ريال مدريد بثنائية نظيفة.
وفي الشوط الثاني، حاول نادي برشلونة في أكثر من مناسبة تقليص الفارق، حتى نجح الإسباني فيران توريس في إحراز الهدف الأول للبارشا بالدقيقة الـ83.
وحاول أنسو فاتي إحراز الهدف الثاني لـ برشلونة بالدقيقة الـ87 لكن الكرة مرت بسلام على الحارس الأوكراني لونين حارس مرمى ريال مدريد.
وبعد ذلك نجح البرازيلي رودريغو في إحراز ثالث الأهداف لـ ريال مدريد من ركلة جزاء بالدقيقة الـ91 مستفيدًا من عرقلته بواسطة إريك جارسيا لاعب برشلونة.
ولم تتغير نتيجة المباراة، ليفوز الريال ضد برشلونة بنتيجة 3-1، ويُصبح رصيد الريال 25 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة.