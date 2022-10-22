ثلاثية تحسم مباراة مان سيتي ضد برايتون

انتهت مباراة مان سيتي ضد برايتون، مساء اليوم السبت، في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، بفوز مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، وذلك في لقاء أُقيم على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي.

الشوط الأول بدأ بضغط هجومي سريع من قبل مانشستر سيتي، أسفر عن الهدف الأول للنرويجي إيرلينج هالاند بالدقيقة الـ22.

مان سيتي ضد برايتون

ثم تحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء نُفذت عبر هالاند محرزًا الهدف الثاني له وللسيتي بالدقيقة الـ44.

وفي الشوط الثاني سجّل البلجيكي لياندرو تروسارد الهدف الأول لـ برايتون من تصويبة مخادعة للحارس البرازيلي إيدرسون بالدقيقة الـ53.

وخلال مباراة مان سيتي ضد برايتون، حاول مانشستر سيتي إحراز الهدف الثالث فنجح في ذلك عبر تصويبة قوية من البلجيكي كيفن دي بروين بالدقيقة الـ75.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز 26 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الثامن.