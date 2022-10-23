ثلاثية لـ الريال ضد إشبيلية

انتهت مباراة الريال ضد إشبيلية مساء السبت، بفوز ريال مدريد بثلاثية لهدف، ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني لـ موسم 2022/ 2023.

الريال ضد إشبيلية

الشوط الأول بدأ بضغط هجومي من قبل ريال مدريد، حيث سجل الكرواتي لوكا مودريتش هدف التقدم لـ الريال بالدقيقة الخامسة، بعد تمريرة متقنة من البرازيلي فينسيوس جونيور.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

وبعد مرور 9 دقائق من بداية الشوط الثاني باغت إشبيلية، ريال مدريد مسجلًا هدف التعادل عبر الأرجنتيني إريك لاميلا بالدقيقة الـ54.

وواصل ريال مدريد ضغطه الهجومي، ليُضيف هدفين خلال دقيقتين عبر كل من لوكاس فاسكيز والأوروجوياني فريدريكو فالفيردي بالدقيقتين الـ79 والـ81.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة رقم 31 في صدارة الدوري الإسباني، أما رصيد إشبيلية فتجمد عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

تكريم بنزيما

وفي وقت سابق، حرص نادي ريال مدريد، على تكريم نجميه، الفرنسي كريم بنزيما بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد فوزه بجائزة أفضل حارس في العالم عن عام 2022، قبل انطلاق مباراة الريال ضد إشبيلية.

ونشر الحساب الرسمي لـ ريال مدريد عبر “تويتر” لقطات من تكريم بنزيما وكورتوا بحضور الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية، والحارس المخضرم الإسباني إيكر كاسياس في ملعب سانتياجو بيرنابيو قبل مواجهة الريال ضد إشبيلية.