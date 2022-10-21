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في الدوري الإسباني

ثلاثية لـ برشلونة ضد فياريال

2022-10-21 الساعة 12:27
ثلاثية لـ برشلونة ضد فياريال
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة برشلونة ضد فياريال مساء الخميس، بفوز برشلونة بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لـ موسم 2022/2023.

البارشا بدأ بضغط هجومي قوي حتى نجح في إحراز الهدف الأول عبر النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالدقيقة الـ31.

ثم واصل برشلونة، ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الثاني عبر ليفاندوفسكي بالدقيقة الـ35.

برشلونة ضد فياريال

وواصل البارشا ضغطه الهجومي، وسط تراجع من قبل فريق فياريال، ليُضيف اللاعب الإسباني أنسو فاتي الهدف الثالث للنادي الكتالوني بالدقيقة الـ39.

برشلونة ضد فياريال

وانتهى الشوط الأول بتفوق نادي برشلونة بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة تراجع أداء الفريقين، واكتفى برشلونة بالثلاثية، ليفوز بالمباراة بتلك النتيجة رافعًا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع.

برشلونة ضد فياريال

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