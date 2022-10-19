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ثنائية تحسم مباراة الزمالك ضد سموحة

2022-10-19 الساعة 11:27
ثنائية تحسم مباراة الزمالك ضد سموحة
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة الزمالك ضد سموحة، مساء اليوم، بفوز نادي الزمالك بثنائية دون رد في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لـ موسم 2022/ 2023.

الزمالك ضد سموحة

بدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل نادي سموحة، حيث حاول اللاعب حسين فيصل مباغتة مرمى الزمالك، لكن دفاع نادي الزمالك أبعدها.

تعرض مدافع الزمالك، محمود حمدي الونش للإصابة وغادر المباراة، ليشارك بدلًا منه المدافع التونسي حمزة المثلوثي.

الزمالك ضد سموحة

ثنائية بالشوط الثاني

نجح محمد عبدالغني مدافع الزمالك من إنقاذ فريقه من فرصة هدف، أمام فريق سموحة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، قرر المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا الدفع بـ الثلاثي إمام عاشور ويوسف أسامة نبيه ومحمود عبدالرازق شيكابالا لتنشيط الناحية الهجومية.

الزمالك ضد سموحة

نجح نادي الزمالك في أن يُحرز الهدف الأول عبر اللاعب شريف رضا لاعب سموحة بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثمانين بعد تمريرة عرضية من شيكابالا.

واستغل اللاعب البنيني سامسون خطأ من أحد مدافعي سموحة ليُحرز الهدف الثاني لـ الزمالك بالدقيقة الـ92.

وكانت مباراة الزمالك ضد سموحة، أُقيمت على ملعب نادي المقاولون العرب في القاهرة.

الزمالك ضد سموحة

 

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  • ابو الاسعد

    بداية موفقه إن شاء الله

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