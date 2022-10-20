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في الدوري الإنجليزي

ثنائية لـ مان يونايتد ضد توتنهام

2022-10-20 الساعة 12:40
ثنائية لـ مان يونايتد ضد توتنهام
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة مان يونايتد ضد توتنهام مساء الأربعاء بفوز مانشستر يونايتد بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الشوط الأول شهد تفوقًا هجوميًّا من قبل لاعبي فريق مانشستر يونايتد، لكن الحارس الفرنسي هوجو لوريس تألق وأنقذ مرمى توتنهام من عدة فرص تهديفية للاعبي مانشستر يونايتد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مان يونايتد ضد توتنهام

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح البرازيلي فريد في إحراز الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ47 مع بداية الشوط الثاني.

مان يونايتد ضد توتنهام

استمر ضغط اليونايتد، خلال مباراة مان يونايتد ضد توتنهام، ليُسجل البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثاني لليونايتد من تصويبة جميلة، لم يتمكن حارس توتنهام، الفرنسي لوريس من صدها.

وسجل برونو فيرنانديز هدفًا ثالثًا لـ اليونايتد ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

مان يونايتد ضد توتنهام

وأصبح رصيد مانشستر يونايتد بعد الفوز 19 نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 23 نقطة في المركز الثالث.

مان يونايتد ضد توتنهام

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