جائزة الشخصية العربية لابن عون فمن هو؟

الشاعر ابن شاعر

ملامح شخصية

حصل الشاعر مشعل بن عبدالله بن عون على جائزة الشخصية العربية لعام 2022، حيث عبر عن سعادته بالتتويج. وقال بن عون في تغريدة على موقع التدوين المصغر تويتر، «أتقدم بخالص الشكر والامتنان لـ (رواد المجتمع) وكل الإخوان والأخوات ممن صوتوا على منحي جائزة الشخصية العربية 2022، سائلًا المولى عز وجل أن أكون عند حسن ظن الجميع».مشعل بن عبد الله بن عون، هو ابن الشاعر عبدالله بن عون ويحظى بانتشار كبير، حيث يُصنف ضمن أفضل من يقدم القصيدة الشعبية، وقدم أبياتًا وقصائد تجد رواجًا على الطائر الأزرق، صديق المحتاجين وخادمهم.تحدث عون عن جوانب من شخصيته في إحدى اللقاءات الإعلامية، حيث قال، إن ذكرياته الجميلة تلازمه ويحبسها بداخله، لأنها تثير الشجون وتُعد أفضل سجل الذاكرة. وأضاف الشاعر مشعل: الطفولة التي كانت من دون قيود وهموم وتُعد في حياة الإنسان هي فترة حرة، وأيضًا تشكل ملامح شخصيته من دون أن يكون له اختيار، محيطه يلعب دورًا في ذلك. يهوى مشعل الرسم ويتمنى لو لم يكن شاعرًا لأصبح فنانًا، حيث يرى أن الرسم يشبه القصيدة في فكرتها وإحساسها ولها وزنها وإن كانت ألوانًا بدلًا من القافية، كما لها وقعها وعمقها في نفس المتلقي وأيضًا رسمها، وبعضها يعيش فترة تضاهي أفضل القصائد. يرى مشعل أن اليوم يتقاسم مع الغد في أحداثه وغيبياته وطموحاته، ولكننا نشترك في الشمس بالوضوح وبفريق النصر، وأن أثمن ما نملكه اليوم هو القناعة فهي التي تجعلك تستمتع بكل ما تملك وتحترمه، وأيضًا تعرف حجم النعم التي يوليها الله للإنسان. ‏وعن أسراره، كشف مشعل أنه يودعها في ركعة وتر آخر الليل، مضيفًا: هناك الكثير من الأسرار والتضرع والتقرب.