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بعد تألقه اللافت مع برشلونة

جافي يحصد جائزة الفتى الذهبي 2022

2022-10-21 الساعة 3:56
جافي يحصد جائزة الفتى الذهبي 2022
المواطن - الرياض

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توج نجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني، جافي بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2022.

فوز جافي بالجائزة

وأعلن حساب جائزة الفتى الذهبي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، عن فوز جافي بالجائزة لنسخة عام 2022، والتي تقدمها صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية.

وأبقى نجم فريق برشلونة الشاب، جائزة الفتى الذهبي في صفوف النادي الكتالوني للعام الثاني على التوالي، حيث توج زميله بيدري باللقب ذاته في العام الماضي.

جائزة الفتى الذهبي 2022
فوز النجم الإسباني بالجائزة – المصدر @GoldenBoyAwards

وحصد جافي صاحب الـ18 عامًا قبل أيام قليلة، بجائزة كوبا لأفضل لاعب واعد في العالم 2022، وذلك خلال حفل الكرة الذهبية الذي نظمته مجلة “فرانس فوتبول”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح جافي في حجز مكان بالتشكيلة الأساسية في خط وسط برشلونة منذ تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم، أوائل الموسم الرياضي الماضي تحت قيادة المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

جافي
النجم الإسباني – المصدر fcbarcelona

برشلونة يفوز

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الفوز على نظيره فياريال بالأمس بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز، ليصالح جماهيره بعد الخسارة ضد الريال.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد متصدر الترتيب.

برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona
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