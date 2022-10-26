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اعتمادًا على مخرجات الجامعة

جامعة الطائف بمراكز متقدمة في تصنيف التايمز

2022-10-26 الساعة 11:47
جامعة الطائف بمراكز متقدمة في تصنيف التايمز
المواطن - الرياض

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تمكنت جامعة الطائف من تحقيق مراكز متقدمة وفقًا لتصنيف التايمز العالمي للتخصصات لعام 2023م، حيث حصلت على المركز “251-300” عالمياً في تخصص علم الحاسب، والمركز “٣٠١-٤٠٠” عالمياً في تخصص الهندسة، والمركز ” ٣٠١-٤٠٠ ” عالمياً في تخصص علوم الأحياء، والمركز “٣٠١-٤٠٠”عالمياً في تخصص علوم الفيزياء، فيما حافظت تخصصات العلوم الإكلينيكية والصحية على تصنيفها العالمي بالمركز “٦٠١-٨٠٠”.

مخرجات الجامعة

ويعتمد تصنيف التايمز العالمي على جودة مخرجات الجامعة، والقوة البحثية للتخصصات، والبيئة الأكاديمية، والابتكار، ويعزز التصنيف الجديد من مكانة وسمعة الجامعة محليًا وعالميًا، وفقا لجامعة الطائف،حسبما أفادت وكالة “واس”.

ركيزة أساسية

حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيف يعود للتطوير الدائم والمستمر للقطاع التعليمي في ظل دعم القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومتابعة وتوجيه وزير التعليم التي تؤكد تسخير كافة الإمكانات للنهوض بالتعليم والارتقاء بمخرجاته بوصفه ركيزة رئيسة مهمة نحو صناعة مستقبل مشرق يُساهم فيه أبناء وبنات الوطن، لبناء لبناته والوصول به نحو آفاق التقدّم والازدهار في مختلف المعارف والعلوم.

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