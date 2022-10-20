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في تصنيف كيو إس للعام 2023

جامعة #جازان تقفز 30 مرتبة

2022-10-20 الساعة 6:31
جامعة #جازان تقفز 30 مرتبة
المواطن - واس

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حققت جامعة جازان المرتبة 91 – 100 في تصنيف كيو إس للعام 2023 على مستوى جامعات المنطقة العربية، متقدمةً 30 مرتبة عن العام السابق 2022.
وأوضح عميد التطوير الأكاديمي الدكتور علي هندي أن الجامعة كرمتها في دولة الإمارات العربية المتحدة المنظمة الدولية QS في منتدى التصنيف العربي كيو إس بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبو راسين.

تصنيف كيو إس

فيما أكد وكيل عمادة التطوير الأكاديمي الدكتور هيثم حديدي أن تصنيف المنظمة الدولية QS يعتمد على معايير تعكس الجوانب البحثية، والتعليمية، والتنوع والانفتاح الدولي، والكفاءات التعليمية، والسمعة البحثية والسمعة الوظيفية لكل جامعة وجهودها البحثية محلياً ودولياً.

تصنيف جامعة جازان

يذكر أن جامعة جازان حصلت مؤخرا ًعلى مركز متقدم عالمياً في تصنيف التايمز للجامعات لعام 2023م بتحقيقها المرتبة 401 – 500 على مستوى جامعات العالم، والمرتبة الـ7 على مستوى الجامعات السعودية الحكومية والخاصة.

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