جامعة طيبة تعلن فرص تدريب عبر تمهير

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أعلنت جامعة طيبة، عبر تويتر، عن توفّر فرص تدريبية (للجنسين) عبر برنامج (تمهير) لحملة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، لجميع طلاب وطالبات الجامعات السعودية الخريجين، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
أوضحت الجامعة أن التقديم متاح الآن، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أكتوبر 2022م.
وللتسجيل ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: