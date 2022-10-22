جامعة طيبة تعلن فرص تدريب عبر تمهير

أعلنت جامعة طيبة، عبر تويتر، عن توفّر فرص تدريبية (للجنسين) عبر برنامج (تمهير) لحملة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، لجميع طلاب وطالبات الجامعات السعودية الخريجين، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات التدريبية:

أخصائي تمريض.

صانع محتوى.

كاتب محتوى.

أخصائي تصنيف وظيفي ومهني.

أخصائي تواصل اجتماعي.

كاتب إعلامي رقمي.

مصوّر فوتوغرافي.

مطوّر برامج.

مصوّر فيديو.

فني دعم تقنية المعلومات.

محرّر فيديو.

أخصائي تواصل اجتماعي.

مُصمّم جرافيكس.

مصوّر فيديو.

مخرج سينمائي.

مبرمج تطبيقات.

مطوّر برامج.

مُصمّم مواقع ويب.

مترجم لغة إشارة.

فني شبكات (المدينة وفروعها).

الشروط:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدبلوم (الفني أو الصحي أو الإداري) أو درجة البكالوريوس أو أعلى.

ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

المزايا:

مكافأة مالية لحملة البكالوريوس فأعلى (3,000 ريال).

مكافأة مالية لحملة الدبلوم (2,000 ريال).

عن تمهير:

برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، وخريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، يهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح الآن، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أكتوبر 2022م.

وللتسجيل ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: