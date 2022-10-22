جداول دروس الحصص من الأسبوع التاسع

(المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول موسم الدرعية يلفت أنظار العالم وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور
نشرت قناة عين جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا. وتعاد الدروس طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h
كما نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، وللصف الأول الثانوي، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات) من الأسبوع التاسع.
كما نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (نظام المسارات) من الأسبوع التاسع، وللتربية الخاصة من الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h
كذلك نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة من الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h