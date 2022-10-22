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جداول دروس الحصص من الأسبوع التاسع

2022-10-22 الساعة 9:04
جداول دروس الحصص من الأسبوع التاسع
المواطن - الرياض

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نشرت قناة عين جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا. وتعاد الدروس طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h

جداول دروس الحصص:

كما نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، وللصف الأول الثانوي، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات) من الأسبوع التاسع.

جدول المرحلة الثانوية:

كما نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (نظام المسارات) من الأسبوع التاسع، وللتربية الخاصة من الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h

كذلك نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة من الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h

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