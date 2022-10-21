جدل بشأن إيقاف فهد المولد!

أُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية إيقاف نجم الشباب والمنتخب السعودي، فهد المولد مرة أخرى.

استئناف وادا

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قد قرر تخفيض عقوبة فهد المولد، وعاد للمشاركة مؤخرًا، حيث وقع لنادي الشباب على عقد يمتد لـ3 مواسم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال وكيل اللاعب الشبابي، جراح الظفيري، بالأمس: “وصلنا خطاب من محكمة الكاس يفيد باستئناف الوادا (لجنة مكافحة المنشطات الدولية) بخصوص قرار مركز التحكيم بتخفيض عقوبة موكلنا اللاعب فهد المولد”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وهذا إجراء روتيني ومتوقع وسيقوم محامي اللاعب باستكمال الإجراءات القانونية حيث من المتوقع تشكيل الهيئة التحكيمية خلال الأسابيع القادمة”.

إيقاف فهد المولد

وتفاعل القانونيون والنقاد الرياضيون مع إمكانية إيقاف المولد عبر “تويتر”، وقال الإعلامي خالد عبدالعزيز: ” القرار النهائي بشأن قضية المنشطات بيكون بعد 10 شهور، سواء كان بالإيقاف وبالاستمرار على قرار إلغاء العقوبة كما حدث”.

وعلق أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قائلًا: “ذلك ليس إجراءً روتينيًا؛ ذلك يعني بإمكانية عودة إيقاف اللاعب بنسبة أكبر من ٥٠٪ وبمدة إيقاف أطول، ومن الممكن أن يتم إيقافه مؤقتًا بالتدبير الوقتي”.

وأضاف الأمير في تغريدة أخرى: “الوادا ترفع طلب تدبير وقتي لـ كاس لإيقاف فهد المولد إلى تاريخ إصدار القرار في الاستئناف ضد قرار مركز التحكيم المحلي”.

وفي السياق ذاته، قال القانوني والناقد الرياضي يعقوب المطيري: “مشاركة فهد المولد ممكنة في كأس العالم 2022 بسبب طول الإجراءات القضائية، ولكن الأهم ماذا سيحدث في جلسات الاستماع!”.