جدل على الهواء بين مختص حجامة وأستاذ مناعة

د.عبدالله ضياء (طبيب ومرخص بالحجامة): هناك حديث نبوي عن فوائد "الحجامة".. وأستاذ مناعة وعدوى يرد "الرسول تكلم بطب وقته"@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/r09MvPuUEM — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 17, 2022

حديث شريف:

طب زمان:

شهدت حلقة اليوم من برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، حالة من الجدل بشأن الحجامة وفوائدها.وقال عبدالله ضياء طبيب ومرخص بالحجامة: “احنا ما ادعينا شيء، الناس بتجي من قول الرسول (أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط الهندي)، فالمرضى يأتون من إيمانهم بالسنة”.وفي المقابل رد همام عقيل أستاذ المناعة والعدوى، أن: “الحجامة ما بدأت أيام الرسول فهي موجود من أيام الفراعنة ونسبها للرسول غير صحيح، وكفار قريش وأبو جهل احتجموا فهل كان هذا سنة؟! أنا لا أشكك في صحة الحديث، ولكن الرسول كان يتكلم بطب زمان”.