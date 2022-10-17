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خلال برنامج يا هلا

جدل على الهواء بين مختص حجامة وأستاذ مناعة

2022-10-17 الساعة 11:12
جدل على الهواء بين مختص حجامة وأستاذ مناعة
المواطن - الرياض

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شهدت حلقة اليوم من برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، حالة من الجدل بشأن الحجامة وفوائدها.

حديث شريف:

وقال عبدالله ضياء طبيب ومرخص بالحجامة: “احنا ما ادعينا شيء، الناس بتجي من قول الرسول (أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط الهندي)، فالمرضى يأتون من إيمانهم بالسنة”.

طب زمان:

وفي المقابل رد همام عقيل أستاذ المناعة والعدوى، أن: “الحجامة ما بدأت أيام الرسول فهي موجود من أيام الفراعنة ونسبها للرسول غير صحيح، وكفار قريش وأبو جهل احتجموا فهل كان هذا سنة؟! أنا لا أشكك في صحة الحديث، ولكن الرسول كان يتكلم بطب زمان”.
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